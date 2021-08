NÖN: Wie hat Niederösterreich die Corona-Krise bewältigt?

Harald Mahrer: Ich glaube, dass Österreich in Summe, aber Niederösterreich im Speziellen, die Corona-Krise extrem gut gemanagt hat. Die Abstimmungen waren gut, die Wege waren kurz, man hat an einem Strang gezogen. Es ist gelungen, die gesundheitspolitische Betroffenheit so gering wie möglich zu halten – und zugleich auch den wirtschaftlichen Schaden. Dass die Strategie erfolgreich war, sieht man auch daran, dass wir schon wieder Themen wie in der Hochkonjunktur haben.

Zum Beispiel den Arbeitskräftemangel. Wie erklären Sie sich, dass kurz nach der größten Wirtschaftskrise nach 1945 zu wenige Arbeitskräfte verfügbar sind?

Mahrer: Wir hatten das Thema schon vor der Krise. Und jetzt sind wir wieder dort. Wir brauchen kluge Strategien gegen den Facharbeitermangel – und eine massive steuerliche Entlastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Betriebe selbst.

Diese klugen Ideen wären?

Mahrer: Erstens, dass wir mehr im Bereich der überregionalen Vermittlung machen. Zweitens, dass wir die Lehrlingsausbildung modernisieren – Niederösterreich ist da bereits Vorreiter. Und drittens müssen wir mehr auf Maturanten zugehen, damit diese eine verkürzte duale Ausbildung absolvieren – beispielsweise nach einem abgebrochenen Studium. Da gibt es schon kluge Kooperationen zwischen AMS, Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer.

Sie fordern eine Steuerreform, die Mitarbeiter und Betriebe entlastet. Wer soll die bezahlen?

Mahrer: Wir haben über Jahre hinweg die kalte Progression nicht abgegolten bekommen. Das heißt, der Finanzminister hat ein schönes Körberlgeld verdient. Aber jetzt ist, wie bei den Regierungsverhandlungen vereinbart, der Zeitpunkt für eine Steuerreform mit 1. Jänner 2022 gekommen. Da gibt’s die kleine Komponente, umweltschädliches Verhalten zu bepreisen. Die andere – große – Komponente ist die Entlastung aller Einkommen, aber auch die Entlastung der Betriebe, beispielsweise durch die Senkung der Körperschaftsteuer auf 21 Prozent. Das ist gerade in Niederösterreich ein riesiges Thema, weil im gesamten Umland die Körperschaftssteuersätze niedriger sind. Dazu muss auch ein steuerlicher Investitionsanreiz kommen: ein 20-prozentiger Investitionsfreibetrag, ein 30-prozentiger für Öko-Investitionen.

Und das kann sich Österreich leisten – trotz der Milliarden an neuen Schulden infolge von Corona?

Mahrer: Natürlich. Die Entlastung für alle ist leistbar. Ein Beispiel ist die letzte Körperschaftsteuersenkung unter Schwarz-Blau II: Drei Jahre danach hatte der Finanzminister mehr Einnahmen als vorher. Warum? Weil sich mehr internationale Betriebe angesiedelt haben. Generell ist qualitatives, sinnvolles Wachstum die Grundlage für sprudelnde Steuereinnahmen. Mit denen kann man dann wieder die Schulden zurückzahlen.

Ein Kernpunkt ist die CO2-Bepreisung. Gibt es da rote Linien, die Ihrer Meinung nach nicht überschritten werden dürfen?

Mahrer: Für mich ist klar, dass es Überfallsaktionen wie die NoVA-Erhöhung diesmal nicht geben darf. Österreich ist bereits ein extrem umweltfreundlich orientierter Wirtschaftsstandort. Dazu hat es nicht die Grünen gebraucht. Wenn man umweltschädlichem Verhalten einen Preis gibt, ist vollkommen klar: Es muss zuerst die Wahl-Option geben, bevor ich strafe. Die riesige Mehrheit der Pendler in Niederösterreich hat diese nicht, sie ist auf den privaten Individualverkehr angewiesen. Diese Mehrheit darf nicht bestraft werden, nur weil es kein ausreichendes öffentliches Verkehrsangebot gibt. Zuerst muss dieses Angebot geschaffen werden – zum Beispiel durch eine „U-Bahn light“ ins Wiener Umland, wie sie Landesrat Ludwig Schleritzko vorschlägt. Wir brauchen also Anreize. Hier werden wir aber nur zeitnah Lösungen finden, wenn die Genehmigungsverfahren kürzer werden. Wenn die Grünen also A zum Umweltschutz sagen, müssen sie auch B zu kurzen Verfahren sagen.

Und der Lobau-Tunnel ist für Sie alternativlos?

Mahrer: Ich kann ein Projekt, auf das sich alle geeinigt haben, nicht einfach nicht machen. Die Vorstellung dahinter, dass alle Leute in Zukunft mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fahren, ist wahnwitzig. Selbst wenn irgendwann alle Autos elektrisch fahren, brauchen sie Straßen.