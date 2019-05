Wir haben ja gute Jahre für die Wirtschaft hinter uns, die Konjunktur lief gut. Wie wird es jetzt weitergehen? In anderen Ländern wie Italien startete bereits der Konjunktureinbruch …

Martin Kocher: Einbrüche gab es bereits in mehreren Ländern. Italien haben Sie angesprochen, auch in Deutschland und Frankreich wird die Wirtschaft schwächer wachsen. Das wird sich auf Österreich auswirken, keine Frage, wir sind als kleine Export nation auch abhängig von diesen Entwicklungen. Aber es wird sich schwächer als erwartet auswirken: Wir erwarten für heuer ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent. Der Konsum entwickelt sich dynamisch und gut.

Warum?

Kocher: Das liegt an mehreren Faktoren: Die angesprochenen Zinsen sind eben niedrig, man kann sich daher relativ leicht Kredite leisten. Dazu kommen die Lohnabschlüsse im letzten Herbst. Die haben dazu geführt, dass ein Großteil der Leute Reallohngewinne hat. Die gab es in den vergangenen Jahren nicht überall. Der dritte Grund ist, dass sehr viele Beschäftigungsverhältnisse aufgebaut worden sind, obwohl wir noch immer eine relativ hohe Zahl an Arbeitslosen haben.

Ab wann bezeichnen Sie diese Zahl nicht mehr als zu hoch?

Kocher: Das ist schwer an einer Zahl festzumachen. Vor der Krise waren wir bei der Arbeitslosenquote in der Nähe der sechs Prozent. Das wäre ein Wert, bei dem wir zwar noch in einzelnen Bereichen Probleme haben, aber sagen würden, dass die Arbeitslosigkeit nicht mehr generelles Problem ist. Davon sind wir aktuell 1,5 Prozentpunkte entfernt. Es gibt also noch einige Arbeitslose, die man in den Arbeitsprozess einbauen müsste.

Wird das gelingen?

Kocher: Im Moment sehen wir eher, dass sich der Rückgang der Arbeitslosigkeit verflacht. Es wird nicht so einfach gelingen, zumindest in den nächsten zwei, drei Jahren, dass wir in diesen Bereich kommen. Das liegt auch daran, dass wir im Vergleich zu Deutschland eine demografisch schwierigere Situation haben – das liegt am Zuzug, dem Alter der Beschäftigten und einer geringen Frauenerwerbsquote. Hätten wir den gleichen Zuzug wie Deutschland, würde das anders aussehen.

Wie stehen Sie zur Frage, wie Asylberechtigte in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen? Machen etwa die 1,50 Euro Stundenlohn für gemeinnützige Arbeit von Asylwerbern Sinn?

Kocher: Es gibt mehrere Schalthebel, die man bedienen kann. Erstens glaube ich, dass es wichtig ist zu sagen, ist man Teil des Arbeitsmarkts oder nicht. Zwischenlösungen sind kritisch. Alles andere ist ungewöhnlich und verwaltungstechnisch schwierig. Dann gibt es verschiedene Defizite, die man sich anschauen muss. Die Sprache zum Beispiel. Oder die Anerkennung von Ausbildungen, die man im Ausland gemacht hat, also die Nostrifizierung.

Die 1,50 Euro machen keinen Sinn?

Kocher: Die 1,50 Euro machen wenig Sinn. Ich glaube auch nicht, dass das eine Maßnahme wäre, um die Chancen auf Integration dieser Menschen zu erhöhen.

Was soll in Österreich konkret gegen den Fachkräftemangel getan werden?

Kocher: Was wir jetzt haben, ist folgende Situation: Wir haben eine relativ hohe Arbeitslosenquote und trotzdem einen hohen Fachkräftemangel. Das ist völlig natürlich in einer auslaufenden Hochkonjunktur. Es gibt aber demografische Faktoren, die uns prognostizieren lassen, dass es ab 2022/23 einen chronischen Fachkräftemangel geben wird. Da gehen geburtenstarke Jahrgänge in Pension. Was getan werden kann? Es können die Arbeitslosen qualifiziert werden. Die sind ja meistens nur dann arbeitslos, wenn die Qualifizierung fehlt. Außerdem muss ich im Ausbildungssystem schon überlegen: Welche Qualifikationen braucht es? Und wie können die Menschen dazu ermuntert werden? Ein weiterer Schritt wäre, Leute aus dem Ausland zu motivieren, nach Österreich zu kommen.

Wo muss am meisten getan werden?

Kocher: Am dringendsten aus meiner Sicht ist die Qualifika tion der bestehenden Arbeits losen. Und die Arbeit am Bildungssystem, damit wir die Qualifikation aus dem Pool der vorhandenen Leute bekommen. Hier gibt es ja ein deutliches miss match – wir haben ein Arbeitskräfteangebot, das nicht der Nachfrage entspricht.

Wie sehr kann sich der Brexit auf die Konjunktur in Österreich auswirken?

Kocher: Das wird sich vordergründig nicht sehr stark auswirken. Es ist aber immer schwer dazu etwas zu sagen. Denn welcher Brexit wird es sein? Weich, mittelweich oder doch hart? Es wird sich auf Österreich durch ein, zwei oder drei Zehntelpunkte Minus im Wachstum auswirken.

Natürlich kommt der Brexit zu einer Unzeit, weil wir in Konjunkturabschwung sind. Europa als Ganzes wird politisch, aber auch wirtschaftlich geschwächt werden. Großbritannien ist ein Handelsraum und hat darin Funktionen. Und in Wirklichkeit hat der Brexit Europa schon geschwächt. Es wurde zwei Jahre verhandelt und von der Politik ein sehr starker Fokus darauf gelegt. Egal wie es ausgeht, es wird uns auch die nächsten Jahre noch beschäftigen. Dabei gäbe es Themen, die viel wichtiger wären für die EU.

Wie stehen Sie zur von der Regierung kürzlich vorgestellten Digitalsteuer?

Kocher: Ich habe immer gesagt, es wäre schön, wenn man so eine Steuer abgestimmt in Europa einführt. Es stimmt, die digitalen Unternehmen zahlen im Vergleich zu wenig. Aber soll Österreich die Steuer alleine einführen? Österreich wird unter dem Radar der amerikanischen Rachegelüste jedenfalls durchschlüpfen. Deutschland hätte eine Digitalsteuer auch gern eingeführt, hat sich aber nicht getraut, weil es höhere Zölle auf Autoimporte in die USA gefürchtet hat. Ich kann es politisch auf jeden Fall nachvollziehen. Aber es wäre schön gewesen, wenn wir in ein weltweites System eingepasst gewesen wären.

Die Regierung will damit 200 Millionen Euro einnehmen. Lohnt diese Summe den Aufwand?

Kocher: Das ist eine politische Frage. Es klingt nach relativ wenig, ist aber nicht völlig vernachlässigbar. Eine Onlinewerbeabgabe kann man leicht berechnen, bei den anderen Teilen ist das schwerer. Ich glaube, dass es tendenziell weniger sein wird. Die Digitalsteuer ist ein politisches Signal. Es macht auch Sinn, ein solches zu setzen. Ich will die Höhe der Einnahmen nicht an die Sinnhaftigkeit der Steuer koppeln.

Lohnsteuer, Pensionssystem, Gesundheitssystem: Es gibt ja einige Themen, die von den Regierungen gern gemieden werden. Welche ist die dringendste, die angegangen werden muss?

Kocher: Aus meiner Sicht ist es der Föderalismus, der ganz klar geregelt werden muss. Das zu tun kostet uns viel Aufwand, weil es in gewissen Bereichen so stark verschränkte Aufgaben und Verantwortlichkeiten gibt, dass es schwierig ist, klare Strukturen zu schaffen. Das betrifft etwa den Bildungsbereich, aber auch andere. Wenn die Länder eine stärkere Steuerhoheit hätten, wäre das System effizienter. Das ist eine große Reform, die seit den 80er-Jahren in den Regierungsprogrammen steht, aber nie umgesetzt wurde.

Stichwort Pensionen: Wie lang können wir uns unser Pensionssystem noch leisten?

Kocher: Leisten können wir uns viel. Die Frage ist eher: Wollen wir so viel Geld aus dem Budget wie jetzt für Pensionen aufwenden? Bis 2060 wird es mehr Pensionisten geben.* Dadurch steigen die Kosten. Gleichzeitig sinken die Kosten für Pensionen der Beamten. Insgesamt wird die Belastung des Bruttoinlandsprodukts um ein bis zwei Prozentpunkte steigen. Pensionskosten sind Posten im Budget, die nicht besonders zukunftsträchtige sind. Es wäre wichtig, Geld für etwa Bildung freizumachen. Man müsste bei den Pensionen schauen, dass die Zuzahlungen aus dem Budget zumindest nicht steigen.

Wie kann das gelingen?

Kocher: Hier gibt es drei Stellschrauben: die Beiträge, das Pensionsantrittsalter und die Pensionshöhe. An allen drei kann und müsste man drehen.

Die Regierung plant aktuell eine Steuerreform. Was muss die unbedingt enthalten?

Kocher: Die oberste Priorität ist tatsächlich die Entlastung des Faktors Arbeit. Es gibt zwei Möglichkeiten: zum einen die Senkung von Abgaben. Das sollte im Paket 2020 enthalten sein. Und die Senkung der Krankenversicherungsbeiträge. Ein zweiter Aspekt ist die Einkommens- bzw. Lohnsteuer. Es muss eine Entlastung für mittlere Einkommen geben, wo die Progression relativ stark steigt. Da gibt es Überlegungen, das 2021 zu tun.