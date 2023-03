IT-Unternehmerin Gerlinde Macho: „Das Wissen von heute ist morgen alt“

Werbung

NÖN: Sie sind Mitbegründerin von „Women in ICT“ und Partnerin der Initiative „She goes Digital“ von Doris Schmidauer, die zuletzt in der Hofburg bei einem eigenen Event im Mittelpunkt stand. Was ist die Idee hinter diesen Initiativen?

Gerlinde Macho: Bei beiden Initiativen geht es um Chancengerechtigkeit. Das Programm „She goes Digital“ hat gemeinsam mit dem Projektpartner Microsoft das Ziel, ein Sprungbrett in die IT zu sein – für Frauen, Mädchen und auch Frauen mit 50plus. Die IT-Branche bietet so viele spannende Jobs und Karrieremöglichkeiten für Männer und Frauen – und das ist noch viel zu wenig bekannt. Bei „Women in ICT“ ist das Ziel, Frauen in der IT-Branche sichtbarer zu machen – und damit auch Role-Models für andere Frauen zu schaffen.

Mit diesen Initiativen wollen Sie mehr Frauen für die IT-Branche begeistern. Warum?

Macho: In Österreich liegt der Frauenanteil in IT-Unternehmen nur bei 18 Prozent. Dabei gibt es überhaupt keinen Grund, warum Frauen in der IT keine Karriere starten sollten – als Softwareentwicklerin, als Systemadministratorin oder beim IT-Helpdesk oder als IT-Projektmanagerin. Es gibt aber scheinbar trotzdem Barrieren. Nicht zuletzt angesichts des Fachkräftemangels müssen wir schauen, dass wir mehr Frauen akquirieren. Die Voraussetzungen wären an sich gut: Die Jobs sind spannend und oft familienfreundlich, weil man auch Teilzeit oder im Homeoffice tätig sein kann.

Wenn die Jobs familienfreundlich sind und Frauen die gleichen Voraussetzungen mitbringen, warum zieht es nur so wenige Frauen in die IT?

Macho: Die Gründe sind vielfältig. Ich glaube auch, dass der IT-Bereich oft sehr technisch oder hardware-orientiert gesehen wird. Dadurch entsteht ein verfälschtes Bild von IT-Jobs. Durch viele Initiativen, sei es von Unternehmen als auch von Netzwerken, wird aber hoffentlich das vielfältige Beschäftigungsspektrum mehr und mehr klar. Als ich vor 25 Jahren gemeinsam mit Manfred Pascher MP2 IT-Solutions gegründet habe, war der IT-Bereich ja tatsächlich ganz anders als heute. Das merkt man alleine schon am damaligen Begriff EDV. Damals ging es vorwiegend um Kabeln, Computer, Hardware-Basteln. Jetzt ist IT fachübergreifend geworden, projektmanagementlastig. Digitalisierungsprojekte sind heute Projekte mit und für Menschen.

Sie sind seit über 25 Jahren in der Branche, also quasi eine IT-Pionierin. Was hat sich für Frauen seit damals geändert?

Macho: Naja, Pionierin – es gab damals schon einige Frauen in der Branche. Aber ja, es waren sehr wenige. Ich war auch damals nicht die große Technikerin. Aber ich denke, dass es ein diverses Team braucht – die Super-Techniker und Super-Programmierer ebenso wie Leute, die ein gutes Kundenverständnis haben, die Anforderungen von Markt und Kunden kennen und alle Herausforderungen gut managen können.

Frauen sind bei den sogenannten MINT-Fächern deutlich unterrepräsentiert. Wie wichtig ist eine Ausbildung in einem MINT-Bereich, um in der IT erfolgreich sein zu können?

Macho: Aus- und Weiterbildung ist absolut ein Muss, das beginnt bei einer guten Grundausbildung. MINT-Fächer sind da sicher hilfreich. Aber wichtiger ist, dass man immer am Laufenden ist. Wenn man auf die falsche Technologie oder auf die falschen Kompetenzen setzt, hat man es in der Branche schwer, auch wenn man gut ausgebildet ist. Das heißt, wir brauchen Flexibilität, wir brauchen Wissbegierde. Und jedem und jeder muss bewusst sein, dass das Wissen von heute morgen schon alt ist. Das heißt, wir müssen uns auch laufend weiterbilden – wie wahrscheinlich in jeder Branche. In der IT ist halt die Dynamik höher, weil jeder Unternehmer von seinem IT-Berater digitale Lösungen will, die nachhaltig und zukunftsträchtig sind. Das schaffen wir einfach nur, indem wir unsere Leute gut ausbilden.

Aktuelle Studien zeigen, dass die Mehrheit der Frauen in Branchen tätig ist, in denen die Zahl der Arbeitsplätze durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz rasant zurückgeht. Zugleich werden IT-Lösungen meist von Männern erarbeitet. Gibt es da einen Zusammenhang?

Macho: Wir brauchen technische Lösungen für alle – also nicht welche, die einer männlichen Logik folgen. Oder der Logik einzelner Zielgruppen. Bei professionellen digitalen Tools nimmt man darauf Rücksicht, indem man Personas erstellt und die Tools dann entsprechend testet und weiterentwickelt. Es ist in den vergangenen Jahren zum Glück wichtiger geworden, dass man die Tools und alle Zugänge barrierefrei gestaltet.

Sie haben den Arbeitskräftemangel angesprochen. Was macht Ihre Firma konkret, um für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer attraktiv zu sein?

Macho: Wir suchen, wie vermutlich fast alle Betriebe, ständig nach Mitarbeitenden, nicht nur nach reinen IT-Fachkräften. Wir machen seit vielen Jahren sehr viel, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Wir machen Projekte mit Schulen, haben Kooperationen mit Ausbildungsstätten und Institutionen, bieten im Haus viele Weiterbildungsmöglichkeiten an und präsentieren uns und unsere Leistungen bei Job-Messen. Zugleich geben wir auf unser Team acht. Wir haben viele Programme wie das fit@MP2-Programm, wo wir auf die Gesundheit und Fitness unserer eigenen Teams stark schauen. Wir haben Social-Events und ein gutes, cooles Team, das auch performt.

Wie viele offene Stellen haben Sie derzeit?

Macho: Zumindest zwei bis drei in Zwettl – und noch einmal so viele in Wien. Da geht es um IT-System-Engineering, Security, Netzwerk- und Systemadministration, aber auch Softwareentwicklung.

Was hat Sie dazu bewegt, in die IT-Branche zu gehen?

Macho: Für mich war immer klar, dass ich Unternehmerin sein will. Ich war dann drei Jahre bei Siemens im Projektmanagement in der Programm- und Systementwicklung tätig. Das war der erste Schnittpunkt zur Softwareentwicklung. 1999 haben dann Manfred Pascher und ich gemeinsam MP2 IT-Solutions gegründet und das war quasi der Beweggrund, warum ich in die – damals so bezeichnete – EDV gegangen bin. Aus dem damals dreiköpfigen Team ist heute eines mit 50 Mitarbeitenden geworden. Unser erster Mitarbeiter Thomas Weinzinger ist nach wie vor im Unternehmen.

Haben Sie Tipps für Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer, die heute ein Unternehmen gründen und damit erfolgreich sein wollen?

Macho: Die Leidenschaft zum eigentlichen Werken, zum Beruf und zur Tätigkeit des Unternehmens ist enorm wichtig. Wichtig sind meiner Meinung nach auch zwei Kompetenzen oder Know-how-Punkte, die Unternehmer oder Unternehmerinnen auf alle Fälle brauchen: wirtschaftliche und rechtliche Skills sowie digitale Kompetenz. Das ist in jedem Betrieb wichtig. Und natürlich braucht man Durchhaltevermögen und Mut.

„She goes Digital“ soll die Barriere für den IT-Einstieg für Frauen möglichst niedrig machen. Wann sind die Barrieren so niedrig, dass der Frauenanteil in der Branche in Richtung 50 Prozent geht?

Macho: Es ist für mich keine Quotenfrage. Ich denke einfach, dass ein höherer Frauenanteil die Voraussetzung dafür ist, dass sich die Branche gut und zukunftsträchtig entwickeln kann. Und dazu ist es notwendig, dass sich jede Frau, aber natürlich auch jeder Mann, einfach gut darüber informieren kann, was sie oder er in Zukunft machen möchte. Das kann genauso in der IT sein wie auch ein Handwerk zu erlernen. Es sollte das Ziel von uns allen sein, dass Frauen wissen, welche Job-Chancen es in der IT und Digitalisierung gibt und dass sie in der Branche nicht nur einen Platz haben, sondern sich und ihre Potenziale auch entwickeln können.