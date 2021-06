NÖN: Wie groß ist die Wehmut nach so vielen Jahren im Unternehmen?

Johann Marihart: Mein Ausstieg war schon lange geplant. Eigentlich sollte ich schon drei Monate weg sein, aber mein Nachfolger (Anm.: der Deutsche Markus Mühleisen) musste noch seine Kündigungsfrist abdienen. Das hat mir noch eine letzte Bilanz eingebracht. Sonst freue ich mich auch auf die gewonnene Freizeit. Aber dank meiner Aufsichtsratsfunktionen (Anm.: u. a. beim TÜV und bei der Spanischen Hofreitschule) bin ich ja nach wie vor im wirtschaftlichen Geschehen. Zudem bin noch für vier Jahre Obmann des Fachverbandes der Nahrungsmittel- & Genussmittelindustrie.

Was waren im Rückblick die großen Errungenschaften in den 30 Jahren als Vorstandsvorsitzender?

Marihart: Die Agrana ist 1988 zum Zweck der Bewältigung des EU-Beitritts Österreichs als Dachgesellschaft für die heimische Zucker- und Stärkeindustrie gegründet worden. Dadurch waren wir für den überraschenden Fall des Eisernen Vorhangs sehr gut vorbereitet. Das war gut so, um die Möglichkeiten im Osten nützen zu können. Die Osterweiterung, wo wir unsere Kernaktivitäten Zucker und Stärke stärken konnten, war die erste große Herausforderung.

Johann Marihart Erich Marschik

Dabei hat uns auch das Geld vom Börsengang 1991 geholfen. Wesentlich für uns war der EU-Beitritt 1995. Für den Bereich Zucker war durch das EU-Quotensystem die Marktordnung sehr komfortabel. Im Stärkebereich allerdings war die EU-Grenze im Westen dichter als im Osten. Dadurch war die Stärkeproduktion auf das Inland konzentriert. Das brachte im ersten EU-Jahr kräftige Verluste. Aber wir mussten wachsen und haben uns im Stärke-Bereich zu einem Spezialisten für verschiedenste Produkte gemausert. So konnten wir den EU-Beitritt meistern.

In Ihrer Ära hat sich der Umsatz auf 2,5 Milliarden Euro versiebenfacht. Wie kam es zu der Entwicklung?

Marihart: Auch durch das Ende der Zuckermarktordnung, die Anfang des neuen Jahrtausends angekündigt war und erst 2017 gekommen ist, haben wir uns sehr früh entschlossen, mit dem neuen Segment Frucht zu diversifizieren. Das war rückblickend ein sehr glücklicher Schritt und hat uns mit einer Milliarde mehr Umsatz und einem Kulturschub in Richtung Internationalität in eine andere Dimension gebracht. Aber auch das war nicht ohne Risiko, weil Diversifikationen scheitern statistisch gesehen in 90 Prozent der Fälle.

Agrana ist gut durch die Corona-Krise gekommen, ganz ohne Kurzarbeit. Warum?

Marihart: Hauptgrund war die Diversifikation. Natürlich ist der Gastrobereich mit den alkoholfreien Getränken genauso eingebrochen wie der Druckpapiermarkt. Dafür hat die Verpackungskarton-Bestellung geboomt, wo man viel mehr Stärke benötigt als bei Papier. Bei unseren Fruchtzubereitungsprodukten wie Joghurts ist der Verbrauch nicht eingebrochen, weil sie länger haltbar sind. So war für viele eine Notration immer zuhause.

Johann Marihart im Gespräch mit NÖN-Chefredakteur Walter Fahrnberger Erich Marschik

In welchem Segment sehen Sie das größte Potenzial in Zukunft?

Marihart: Die Zukunftspotenziale sind sehr groß. Das Hauptpotenzial in allen drei Segmenten (Frucht, Stärke, Zucker) ist unser Rohstoff. Mit den geschaffenen lokalen Verarbeitungskapazitäten haben wir die Wertschöpfung ins Land geholt. Der Kern unserer Entwicklung liegt meiner Meinung nach in der Substitution von fossilen Produkten. Alles, was aus Erdöl und Erdgas gemacht wurde, kann man auch aus nachwachsenden Rohstoffen machen. Man kann Stärke auch zu Milchsäure vergären und die zu Kunststoff verarbeiten. Aus Fructose kann man einen perfekten PET-Ersatz machen. Man wird diese petrochemie-analogen Produkte brauchen, wenn es in Richtung Kreislaufwirtschaft geht.

Einer Ihrer sechs Niederösterreich-Standorte, die Zuckerfabrik in Leopoldsdorf, stand im Vorjahr knapp vor dem Aus. Erst nachdem die Ausweitung der Anbauflächen gesichert war, konnte das Werk bis 2023 gerettet werden. Ist der Standort auch nachhaltig gesichert?

Marihart: Ich denke: ja. Wir hatten eine Pechsträhne. Mit dem Ende der Quote haben sich die Zuckerpreise halbiert. Das hat die Rübe unattraktiv gemacht. Das Zweite war die Trockenheit über Jahre. Als Drittes kam in dem Zusammenhang noch der Rüsselkäfer dazu, begleitet von Diskussionen, dass immer weniger Pflanzenschutzmittel verfügbar sind. Deshalb haben sich die Bauern hin zu weniger riskanten Feldfrüchten gewandt. Maisanbau geht immer. Jetzt haben wir im Vorjahr – soweit möglich – die Preise angepasst, die Rüsselkäfersituation angegangen und dabei viel gelernt. Heuer ist der Käfer keine Plage, auch weil das Wetter feucht ist. Langfristig gesehen hängen wir aber immer vom verfügbaren Rohstoff ab.