NÖN: Wie funktioniert die Wasserstoffbrennstoffzelle?

Christoph Schmidl: Wasserstoff kennt man als Treibstoff schon lange, am berühmtesten ist die Anwendung als Raketenantrieb in der Raumfahrt. Wenn Wasserstoff und Sauerstoff reagieren, wird Energie frei. In einer Brennstoffzelle laufen die gleichen Reaktionen ab, wie bei einer Verbrennung, aber in einem kontrollierten elektrochemischen Prozess. Die freigesetzte Energie wird in der Brennstoffzelle direkt in Strom umgewandelt. In Fahrzeugen dient dann ein Akku als Zwischenspeicher, ein klassischer Elektromotor ist die Antriebstechnologie.

Wie unterscheidet sich dann ein mit Wasserstoff betriebenes Fahrzeug von einem Elektro-Fahrzeug und was sind die Vorteile?

Schmidl:Der wesentliche Unterschied liegt in der Art, wie Strom für den Elektromotor bereitgestellt wird. Bei Elektro-Fahrzeugen wird schon Strom „getankt“ und in einem großen Akku gespeichert, der dann den Elektromotor versorgt. Bei Fahrzeugen mit Brennstoffzelle wird nicht Strom, sondern Wasserstoff getankt und dieser wird während der Fahrt in Strom umgewandelt. Man braucht also zusätzlich Platz für Wasserstofftanks und für die Brennstoffzelle. Dafür kann der Akku deutlich kleiner ausfallen, da ja laufend Strom „nachproduziert“ wird. Die wesentlichen Vorteile von Wasserstoff betriebenen Fahrzeugen sind die kürzere Betankungszeit und die größere Reichweite im Vergleich zu Elektro-Fahrzeugen. Das macht diese Technologie besonders für Schwerfahrzeuge, wozu auch Busse zählen, interessant.

Wie sicher ist ein Wasserstoffbrennstoffzellen-Fahrzeug?

Schmidl: Es gibt mit dem Wasserstofftank natürlich eine potenzielle Gefahrenquelle, wobei dieser wesentlich stabiler als ein klassischer Treibstofftank ausgeführt ist. Dadurch sind die Tanks bei Unfällen sehr gut geschützt. Wenn es trotzdem zum Leckschlagen kommt, verhält es sich ähnlich wie bei beschädigten Benzintanks. Wasserstoff ist ein entzündbares und – in bestimmten Mischungsverhältnissen mit Sauerstoff – sogar explosives Gas. Der Vorteil ist aber, dass Wasserstoff sehr flüchtig ist und sich bei einem Leck sehr schnell mit der Umgebungsluft vermischt. Das Gefahrenpotenzial ist daher sicher nicht größer als das, was man bisher bei Fahrzeugen kennt. Manche Studien deuten sogar auf ein geringeres Gefahrenpotenzial hin. Bei neuen Dingen ist man naturgemäß einmal skeptisch, weil es ungewohnt ist und ungewohnte Begriffe verwendet werden. Bei den Lithium-Ionen-Akkus von Elektroautos war es auch neu, dass es aufgrund der gespeicherten Energie in den Akkus zur Erwärmung und sogar zum Brand lange nach dem eigentlichen Unfall kommen kann. Das hat die Feuerwehren zunächst vor Herausforderungen gestellt. Mittlerweile gibt es da aber Empfehlungen, wie solche verunfallten Elektrofahrzeuge zu behandeln sind, und die Feuerwehren sind dahingehend gut gerüstet.

Inwiefern wird der Wasserstoffantrieb die Zukunft der Mobilität beeinflussen?

Schmidl: Wasserstoff ist, so wie er heute eingesetzt wird, ein fossiler Treibstoff, weil er aus Erdgas gewonnen wird. Wasserstoff kann man aber auch aus erneuerbarer Energie gewinnen. Zum Beispiel durch Elektrolyse, im Prinzip die umgekehrte Reaktion von dem was in der Brennstoffzelle passiert. Das kann man mit Strom aus Windrädern oder Solarzellen machen. Der Wirkungsgrad liegt zunächst bei 70 bis 80 Prozent. Der Gesamtwirkungsgrad, also vom Strom über Wasserstoff bis dann das Fahrzeug tatsächlich bewegt wird – und das ist der große Kritikpunkt am Wasserstoff – liegt deutlich unter 50 Prozent. Das heißt, wir sprechen eigentlich von einer Zukunftsvision. Erst wenn Wasserstoff aus erneuerbarer Energie gewonnen wird, ist er eine grüne Alternative. Dazu kommt, dass die Produktion nur in großen Wasserstoffanlagen kostengünstig und effizient wäre.

Was heißt das konkret?

Schmidl: Wasserstoff-Mobilität hat durchaus Chancen in der Zukunft. Da beim Betrieb des Fahrzeugs selbst gar keine Emissionen entstehen, könnte es für den öffentlichen Verkehr in Städten auch für das Thema Luftqualität durchaus interessant werden. Im Individualverkehr zeigt der Markt eigentlich schon heute, dass es dort die E-Mobilität ist, die das Rennen machen wird. Die Vorteile der Brennstoff-Fahrzeuge sind hier nicht groß genug, um die Nachteile aufzuwiegen. Diese sind die höheren Anschaffungskosten für das Fahrzeug, der niedrige Wirkungsgrad und vor allem die nicht vorhandene Infrastruktur in Österreich – aktuell gibt es in ganz Österreich nur eine hand voll öffentliche Wasserstofftankstellen. Es ist schwer vorstellbar, dass es in absehbarer Zeit eine flächendeckende Wasserstoff-Infrastruktur geben wird.

Wir lautet ihr Ausblick?

Schmidl: Wasserstoff ist eine der Technologien, die eine Sektorkoppelung zwischen Elektrizitäts- und Mobilitätssektor ermöglicht. Das könnte mittelfristig für den Schwerverkehr oder Baumaschinen, Fahrzeuge mit langen Standzeiten, wo rein elektrisch betriebene Antriebe nicht optimal sind, ein Thema werden. Wir befinden uns derzeit aber noch in einem Demonstrationsstadium.