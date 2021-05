NÖN: Ihr Amtsantritt vor einem Jahr ist fast auf den Tag genau mit dem Beginn der Corona-Krise zusammengefallen. Wie ging es der Wirtschaft in NÖ damals und wie geht es ihr heute?

Jochen Danninger: Im Vorjahr ist die Wirtschaft in Niederösterreich um 6,5 Prozent zurückgegangen. Der Rückgang hat sich sehr unterschiedlich auf die Branchen verteilt. Während Tourismus und Flughafen besonders hart getroffen wurden, kommen beispielsweise Industrie und Bauwirtschaft deutlich besser durch die Krise. Aber der Aufschwung für alle ist in Griffweite: Wirtschaftsforscher sagen für heuer in Niederösterreich ein Wirtschaftswachstum von 2,8 Prozent voraus, für das nächste Jahr wird ein kräftiges Wachstum von 4,1 Prozent prognostiziert.

Wie werden die Unternehmen in Niederösterreich vonseiten des Landes unterstützt?

Danninger: Seit Ausbruch der Krise hat das Wirtschaftsressort des Landes 2.700 Betriebe mit 108 Millionen Euro in Form von Zuschüssen, EU-Mitteln, Haftungen und Finanzierungen unterstützt. Es stehen noch weitere Fördermittel zur Verfügung, unter anderem für Investitionsprojekte in den Regionen.

Die Bereiche Tourismus, Gastronomie und Hotellerie sind besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Wie kann deren Neustart ein Erfolg werden?

Danninger: Der Wunsch zu verreisen ist groß, das spüren wir bei steigenden Buchungen für diesen Sommer. Betriebe, die einen hohen Stammgästeanteil haben, sind schon jetzt gut gebucht. Mir ist es ganz wichtig, dass wir die Tourismusbetriebe bestmöglich bei ihrem Re-Start begleiten. Deshalb fördern wir Hygienemaßnahmen und Investitionen in die Qualität des Angebotes von Gastgebern in Niederösterreich. In Summe unterstützen wir hier die Branche mit7,5 Millionen Euro. Darüber hinaus setzen wir auf die Online-Buchbarkeit der Ausflugsziele, um die Besucherströme diesen Sommer besser lenken zu können. Auch umfassende Werbemaßnahmen wurden seitens der Niederösterreich Werbung ausgearbeitet.

Es gibt auch positive Nachrichten in diesen schweren Zeiten, wie die hohe Zahl an Unternehmensgründungen in Niederösterreich 2020. Woran liegt es, dass der blau-gelbe Unternehmergeistoffensichtlich nach wie vor ungebrochen ist?

Danninger: Jedes fünfte neue Unternehmen in Österreich entsteht bei uns in Niederösterreich, mehr als 6.000 waren es im letzten Jahr. Das liegt einerseits daran, dass über 100.000 Menschen in Niederösterreich das Unternehmertum einfach im Blut liegt. In Krisenzeiten überlegen aber auch Menschen, die aktuell von der Arbeitslosigkeit betroffen sind, Unternehmer zu werden und quasi ihren Arbeitsplatz selbst zu schaffen. Bei diesem Schritt kann ich sie nur bestärken und mit zielgerichteten Services unsererGründeragentur riz up unterstützen.

Die Krise hat gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung für das Land ist. Was tut sich in Niederösterreich in diesem Bereich?

Danninger: Wir in Niederösterreich haben Digitalisierung schon vor einigen Jahren als das große Zukunftsthema vorangetrieben. Die Pandemie hat der Digitalisierung in allen Lebensbereichen nun einen zusätzlichen Schub verpasst. Bestes Beispiel dafür ist unsere kürzlich abgeschlossene Förderungdigi4Wirtschaft. Seit Juni 2020 wurden rund 870 Anträge positiv erledigt und rund 15 Millionen Euro an Zuschüssen bewilligt. Dadurch werden bei uns im Land Investitionen von mehr als 44 Millionen Euro ausgelöst. Eines der wichtigsten Projekte, um den digitalen Wandel in die niederösterreichische Wirtschaft einziehen zu lassen, ist das „Haus der Digitalisierung“. Bis 2023 wird es in Tulln errichtet und zur zentralen Anlaufstelle für Digitalisierung in unserem Land und über die Grenzen unseres Bundeslandes hinaus werden.

Welche Lehren kann man letztlich aus der Krise ziehen und wie wird es aus Ihrer Sicht mit der Wirtschaft in NÖ weitergehen?

Danninger: Jetzt zünden wir gemeinsam mit dem Impfturbo den Investitionsturbo in der blau-gelben Wirtschaft. Der Bund wird die Investitionsprämie von drei auf fünf Milliarden Euro erhöhen. Dadurch werden in der ganzen Republik 55 Milliarden Euro an Investitionen ausgelöst, circa jeder fünfte Antrag stammt aus Niederösterreich und wird in den kommenden Monaten in unserem Bundesland realisiert. Damit entstehen in Folge tausende neue Arbeitsplätze. Am Standort Niederösterreich wird man diesen Aufschwung wieder deutlich spüren können.