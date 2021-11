Margarete Schramböck: „Es gibt genug Junge, nur am falschen Ort“

NÖN: Seit Montag ist der Lockdown für Ungeimpfte in Kraft. Wird das wieder Wirtschafts-Hilfen für die Betriebe erfordern, weil es sich ja hier um eine größere Gruppe handelt?

Margarete Schramböck: Mittlerweile ist klar, dass wir nur mit der Impfung aus der Pandemie rauskommen. Es kann nicht sein, dass unsere gesamte Wirtschaft darunter leidet, wenn ein kostenloses Impf-Angebot nicht angenommen wird. Letztlich ist es eine Verantwortung von allen. Es geht nicht nur um die Rücksicht auf ältere Menschen, sondern auch um Rücksicht auf die Arbeitsplätze. Gesundheitlich und wirtschaftlich steht die Sicherheit der nächsten Generationen am Spiel.

Trotz Corona sind wir wirtschaftlich gut durch die Krise gekommen. Jedoch hemmt der Arbeitskräftemangel den Aufschwung. Wie angespannt ist die Lage noch?

Schramböck: In Niederösterreich haben wir 2.000 offene Lehrstellen und 1.200 Lehrstellensuchende. Österreichweit sind 6.200 Lehrplätze unbesetzt. Wir haben dabei ein regionales Problem. Daher muss man nicht nur die Zumutbarkeitsbestimmungen überdenken. Mir sind neue Anreize für Lehrlinge lieber. Es geht vor allem darum, die jungen Leute von den Ballungszentren in die Regionen zu bringen. Es gibt genug Junge, nur oft am falschen Ort. Ich habe deshalb eine Initiative „b.mobile“ ins Leben gerufen. Dafür steht eine Million Euro bereit, um die Mobilität der Generation zu steigern. Ebenso müssen wir Bedingungen schaffen, dass die Frauen mehr in die Vollbeschäftigung gehen und weniger Teilzeit arbeiten.

Wie kann die Lehre weiter aufgewertet werden?

Schramböck: Unsere Lehre ist einzigartig. Wir sind laut OECD weltweit die Nummer eins in der berufsbildenden Ausbildung. Wir haben aber einen weißen Fleck bei der AHS, den wollen wir mit dem Erlass zur dualen Akademie wegbringen. Dabei handelt es sich um eine zweijährige verkürzte Lehrzeit nach der AHS-Matura mit fixem Auslandaufenthalt sowie dem Verfassen einer Zukunftsarbeit. Das ist im Qualifikationsrahmen mit der HTL gleichgestellt. Die duale Akademie läuft bereits in Oberösterreich zu den Schwerpunkten Mechatronik, Großhandel, E-Commerce und Coding. Auch Niederösterreich ist daran interessiert.

Für die Unternehmen wird die Digitalisierung immer wichtiger. Wo steht Österreich im internationalen Vergleich?

Schramböck: Letzte Woche wurde von der Europäischen Kommission der neue DESI-Index (Anm.: „Digital Economy and Society Index“) veröffentlicht. Er bildet jährlich die Entwicklung der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft in Europa ab. Und da sind wir erstmals wieder unter den Top 10. Damit sieht man, wie gut wir bei den KMUs bzw. mit der digitalen Infrastruktur unterwegs sind. Auch beim E-Government (österreich.gv.at) sind wir mit 3,3 Millionen Nutzern pro Monat meilenweit vor Deutschland. Über das digitale Amt erledigen bereits 330.000 aktive Nutzer ihre Behördengänge.