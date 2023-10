„Banken und Versicherungen sind starke und verlässliche Partner“

NÖN: Herr Präsident, gleich zu Beginn eine Frage, die derzeit in aller Munde ist: Häuslbauer und Immobilienkäufer sind massiv verunsichert wegen der hohen Zinsen und Bestimmungen, die immer wieder in einem Atemzug mit der Kreditimmobilienmaßnahmen-VO (KIM) genannt werden – worum geht es dabei?

Wolfgang Ecker: Bereits seit August 2022 gibt es diese KIM-Verordnung. Die Finanzmarktaufsicht FMA will damit Risiken bei Krediten für Wohnimmobilien möglichst klein halten. Die KIM-Verordnung schreibt vor, dass mindestens 20 Prozent der gesamt benötigten Summe selbst aufgestellt werden muss und die monatliche Rate des Kredits über die Restsumme nicht höher sein darf als 40 Prozent des Nettoeinkommens. Diese Regeln sind für unsere Banken verbindlich. Dass damit aber die Schaffung von Eigentum sowie in weiterer Folge auch leistbares Wohnen deutlich erschwert werden, ist klar. Das hat große Auswirkungen aufdie Bauwirtschaft, das Baunebengewerbe und in Folge auf viele weitere Branchen. Wir merken schon jetzt, wie dieser wichtige wirtschaftliche Motor ins Stocken gerät. Hier werden wir dringend Gegenmaßnahmen benötigen, wie zum Beispiel Investitionsanreize im Bereich Sanierung.

Wo ordnen Sie die Banken und Versicherungen im wirtschaftlichen Gefüge ein, welche Rolle und welche Aufgaben schreiben Sie ihnen zu?

Ecker: In erster Linie sind sie starke und verlässliche Partner der Wirtschaft – unterm Strich und ganz einfach formuliert: ohne Versicherung keine Vorsorge und ohne Banken kein wirtschaftlicher Aufschwung. Beides brauchen wir – als Gesellschaft genauso wie die Wirtschaft. Das Prinzip der Hausbank ist dabei die tragende Säule: Die anhaltende Beziehung zu einer Bank führt nämlich nicht nur dazu, dass man seine Beraterin oder seinen Berater gut kennt – sie bedeutet vielmehr eine vertrauensvolle und lösungsorientierte Kommunikation aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit. Und das ist einfach gut für die Finanzen, seien es private oder geschäftliche.

ESG taucht immer wieder als Diskussionsthema auf: Environmental, Social and Corporate Governance meint in der Wirtschaft die Qualität der Unternehmensführung, auch in Bezug auf Umwelt und Soziales. Was ist das und was hat das mit der Finanzwelt zutun?

Ecker: Nachhaltigkeit hat für unsere Betriebe in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Da spielt auch die Taxonomie-Verordnung der EU eine große Rolle. Unternehmen berücksichtigen mehr und mehr die Auswirkungen ihres Handelns auf die Umwelt und legen Wert auf eine gute Beziehung zu ihren Mitarbeitern, Kunden oder Lieferanten. Das betrifft Arbeitsbedingungen genauso wie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie das Engagement in der Gemeinschaft. Die Art und Weise, wie und nach welchen ethischen Grundsätzen ein Unternehmen geführt wird, ob es also als vertrauenswürdig angesehen wird, ist ein weiterer Punkt, der für die ESG-Bewertung wichtig ist. Auch für Investoren werden all diese Faktoren immer wichtiger, da sie finanzielle Risiken und Chancen beeinflussen können und so eine immer größere Rolle für den Erfolg wirtschaftlicher Unternehmungen sind. Immer mehr Investoren setzen daher auf Unternehmen, die ESG-Faktoren berücksichtigen. Das bedeutet für Unternehmen, dass sie die dafür notwendigen Informationen erheben und an ihre Bank übermitteln müssen, während die Banken diese Daten verwalten und interpretieren müssen, um für ein Rating zu sorgen. Dieser Mehraufwand wird von Anlegern erwartet, da sie nicht mehr nur finanzielle Gewinne wollen, sondern auch einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung. Das führt dazu, dass langfristige Risiken minimiert und Chancen gefördert werden und damit auch eine nachhaltigere Wirtschaft gefördert wird.

Ein oft diskutiertes Thema ist die Notwendigkeit von Bargeld vor allem in Bezug auf den so genannten digitalen Euro. Was halten Sie davon?

Ecker: Dreh- und Angelpunkt ist aus Sicht der Wirtschaft die größtmögliche Entscheidungsfreiheit. Das heißt konkret, dass man an Bargeld kommen muss, wenn man es braucht. Auf der anderen Seite soll niemand gezwungen werden, nur mit Bargeld oder bargeldlos zu zahlen. Dabei zu bedenken sind aber die Rahmenbedingungen für derartige Entscheidungen, wie etwa der Wegfall der Registrierkassenpflicht, wenn man sein Geschäft bargeldlos aufzieht, oder im anderen Fall die Einhaltung von Regeln zur Verhinderung von Geldwäsche bei Bargeldverkehr. Konkret am Beispiel des digitalen Euro bedeutet es: Er muss einerseits sicher sein und andererseits dürfen Aufwand und Kosten für dieses Zahlungsmittel nicht einfach den Banken, den Konsumenten oder den Unternehmen umgehängt werden.