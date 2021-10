NÖN: Wie geht es den Bio-Bäuerinnen und -Bauern?

Otto Gasselich: Es geht uns relativ gut! Trotz der Wetterextre-me – trotz Hagel, trotz Überschwemmungen, trotz Trockenheit …

Sind die Bio-Produkte aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin so gefragt?

Gasselich: Viele Direktvermarkter, mit denen ich gesprochen habe, haben mir erzählt, dass sie zu Beginn der Krise, im ersten Lockdown, ihren Umsatz verdreifacht haben. Das ist jetzt nicht mehr so, aber wir haben den unglaublichen Schwung mitgenommen – und sind auf einem erfreulichen Level. Es ist zu einer Bewusstseinsbildung bei der Bevölkerung gekommen, und Corona hat da kräftig „mitgeholfen“: Wer auf Nummer sicher gehen und seinem Kör-per etwas Gutes tun will, greift zu Bio-Produkten. Es geht aber auch um das Tierwohl und den Umweltschutz, auch da spüren wir ein deutliches Umdenken der Menschen.

Die Bio-Bäuerin/der Bio-Bauer – eine Erfolgsgeschichte?

Gasselich: Definitiv! Aus einer Vision wurde eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. In den Einkaufskörben heimischer Kundinnen und Kunden landen schon 11,4 Prozent Bio-Produkte (Stand 1. Quartal 2021) – Tendenz steigend. Mittlerweile sind in Niederösterreich schon rund 25 Prozent der landwirtschaft- lichen Betriebe Bio-Betriebe. Rund 25 Prozent sind es auch bei den Bio-Flächen in NÖ.

Was unterscheidet einen Bio-Betrieb von einem konventionell arbeitenden Betrieb?

Gasselich: Für mich ist eines wichtig: Wir schauen im Bio-Landbau oberhalb und unterhalb der Grasnarbe auf die Tiere. Das heißt, dass es den Tieren oberhalb der Grasnarbe gut geht – und das Bodenleben unterhalb der Grasnarbe geschützt wird.

Bio-Produkte sind teurer …

Gasselich: Ja, Qualität hat ihren Preis – und immer mehr Menschen sind bereit, mehr für gute Qualität auszugeben. Die Absatzzahlen bei Bio-Lebensmitteln steigen, wie gesagt, kontinuierlich an. Eine Entwicklung, die uns natürlich sehr freut und auf die wir stolz sein können. Die Menschen haben ein Recht auf gesunde Lebensmittel!

Abschließend noch kurz zu Ihrer Person. Am 24. September findet die Landesvollversammlung von BIO AUSTRIA Niederösterreich und Wien in Grafenwörth statt – werden Sie wieder zur Wahl antreten?

Gasselich: Ja, ich trete selbstverständlich wieder an, weil ich noch viel für die Bio-Bäuerinnen und -Bauern machen möchte. Nach der Landesvollsammlung findet unsere 40-Jahr-Feier statt – ich freue mich schon sehr darauf! Auf die Persönlichkeiten aus der „Gründerzeit“. Und auf den Zukunftsdialog mit Bio- Visionärinnen- und -Visionären.