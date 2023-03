Raiffeisen-Chef Höllerer: „Wir sind offen für neue Geschäftsfelder“

Werbung

NÖN: Sie sind seit Anfang April 2022 Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und der Raiffeisen-Holding. Was sind Ihre Pläne in den einzelnen Bereichen?

Michael Höllerer: Bei der Raiffeisen-Holding mit ihren vier Geschäftsfeldern Bank, Agrar, Infrastruktur – vor allem mit der Strabag – und dem Medienbereich ist es unser Ziel, aktive Eigentümer zu sein. Das heißt, wir wollen diese Unternehmen weiterentwickeln. Verkäufe stehen also nicht an der Tagesordnung. Wir sind sehr offen für neue Geschäftsfelder und prüfen weitere Investitionsmöglichkeiten oder Beteiligungsmöglichkeiten. Wo genau, kann ich Ihnen aber noch nicht sagen.

Und im Bankenbereich?

Höllerer: Da haben wir drei große Themen: Wir wollen eine moderne Bankenstruktur schaffen. Wir wollen uns – mit dem neuen Vorstand ab 1. März – kundenzentrierter aufstellen und wir werden unsere Kunden mit innovativen Produkten begleiten. Der Mittelstand ist unsere Kernkundengruppe, seien es Privatkunden oder mittelständische Unternehmen. Gerade für die mittelständischen Unternehmen bieten wir jetzt das Raiffeisen Unternehmertum, mit dem wir nicht nur Fremdfinanzierung anbieten, sondern auch Eigenkapital zur Verfügung stellen. Wir sehen uns bei innovativen Produkten gern als Partner und wollen hier vor allem in Niederösterreich in der Zusammenarbeit mit unseren 44 Raiffeisenbanken noch besser werden.

Im Bankenbereich ist nicht zuletzt durch Corona die Digitalisierung noch stärker im Vormarsch. Wird dieser Wandel für weitere Schließungen von Bankfilialen sorgen?

Höllerer: Wie man auch an anderen Branchen sieht, ist das absolut der Wandel der Zeit. Gerade in Niederösterreich ist da schon einiges gemacht worden, um die persönliche Betreuung sicherzustellen. Ich schließe in den nächsten Jahren nicht aus, dass es zu Schließungen kommt. Eine richtige Welle sehe ich aber absolut nicht. Zudem ist das immer eine Entscheidung der lokalen Raiffeisenbank. Da gibt es keine Vorgaben aus Wien.

Speziell in Niederösterreich ist auch die neue strengere Kredit-Vergabe-Verordnung ein großes Thema. Wie sehr spüren Sie den Rückgang bei den Finanzierungen?

Höllerer: Der Rückgang ist massiv, bis zur Hälfte der Kredite. Wir überlegen natürlich Alternativprodukte, werden aber weiter Sturm gegen diese Regulierung laufen, die sowohl vom Zeitpunkt als auch von der Ausgestaltung her absolut zu kritisieren ist. Auch die zuletzt gemachten Änderungen sind absolut unbefriedigend. Das ist ein echter Anschlag auf den Mittelstand, vor allem auf jüngere Menschen, die sich ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen wollen.

Letztlich gibt es einen Beschluss des Landes zur Lockerung, die Finanzmarktaufsicht (FMA) bewegt sich aber nicht wirklich.

Höllerer: Absolut. Und ich sage das bewusst nach den Wahlen. Johanna Mikl-Leitner war die einzige Politikerin, die auf das Thema aufgesprungen ist und sich dazu etwas überlegt hat im Land. Die FMA hat das meines Wissens überhaupt nicht angenommen. Wir werden jedenfalls gemeinsam weiter kämpfen. Das Thema bleibt auf der Agenda.

Die Zeiten sind aufgrund des Ukraine-Kriegs und der Teuerung nicht einfach. Wie geht es Raiffeisen in diesem Umfeld?

Höllerer: Als Raiffeisen-Gruppe sind wir sehr stabil aufgestellt. Wir werden ein gutes Jahresergebnis schaffen. Wir sehen das auch bei den Risikokosten, dort gibt es de facto keine Ausfälle.

Die Raiffeisenbank International ist mit den Russland-Geschäften direkt vom Krieg betroffen. Muss die RBI über einen Rückzug nachdenken?

Höllerer: Ich bin bei dem Thema insofern sehr emotional, weil ich aus der RBI komme und sehr viele tolle Kollegen habe, die in Russland oder in der Ukraine tätig sind. Man sollte – generell – auch nicht jeden russischen Kunden oder Mitarbeiter verurteilen. Es liegen bei der RBI alle Optionen auf dem Tisch, der Vorstand der RBI arbeitet mit Hochdruck an einer Entscheidung. Wie Dr. Strobl das auch immer ganz gut beschreibt: Es wird sicher eine der schwierigsten Entscheidungen, die die RBI jemals zu treffen hatte. Es gibt für alle Optionen ein Für und ein Wider.

Raiffeisen übernimmt mit dem Aufbau lokaler Energiegenossenschaften Verantwortung in den Regionen. Wie schauen die konkreten Pläne aus?

Höllerer: Es gibt aktuell zehn Energiegenossenschaften in Niederösterreich, die Gründung von weiteren acht ist in Planung. Es ist vorstellbar, dass wir Ende des Jahres dann 20 insgesamt in Niederösterreich haben. Eine Genossenschaft ist für diese Mitglieder-Förderung vor Ort das perfekte Vehikel. Und wir nehmen wahr, dass insbesondere die Gemeinden und sehr viele Bürger daran interessiert sind. Die Initiative geht dabei immer vor Ort aus.

Viel wurde zuletzt auch über das bargeldlose Zahlen diskutiert. Muss man Angst haben, dass das Bargeld komplett verschwindet?

Höllerer: Ich glaube, dass das Bargeld nie verschwinden wird, und wir werden alles tun, um das Bargeld auch in seiner Existenz zu verteidigen.

Sie sind in Niederösterreich aufgewachsen, wohnen jetzt in Wien. Wie stark ist der Bezug noch zu Niederösterreich?

Höllerer: Mindestens einmal im Monat besuche ich meine Eltern. Und letztes Jahr habe ich sicher sehr viel Zeit in Niederösterreich verbracht, weil ich jede Raiffeisenbank besucht habe. Da ist man schon ordentlich unterwegs.