Der Klimawandel wirkt global. Er hält sich nicht an nationale Grenzen. Die ökologischen Folgen der Klimakrise treffen bereits jetzt Landwirte und Agrarunternehmen. In Zukunft werden auch Gewerbebetriebe zum Handkuss kommen, glaubt Umwelt- und Nachhaltigkeitsforscher Roman Mesicek von der Fachhochschule IMC Krems. Nur eben verzögert.

NÖN: Wie wirkt sich der Klimawandel auf NÖ-Unternehmen aus?

Roman Mesicek: In manchen Regionen wie im Waldviertel sinkt der Grundwasserspiegel. In anderen Regionen kommt es zu Hochwasserereignissen, Starkregen oder längeren Dürreperioden. Der Großteil des Klein- und Mittelstands aber spürt noch keine wirtschaftlichen Auswirkungen durch den Klimawandel. Ausgenommen jene, die mit Wasser wirtschaften. Wie Waschanlagen-Betreiber im Waldviertel, oder wenn es um Flusskraftwerke geht. Die großen, globalen Konzerne mit Kerngeschäft in Stahl, Textil und Erdöl spüren hingegen schon länger eine Veränderung: Wenn Minen in Afrika oder Fabriken in Indien aufgrund veränderter ökologischer Rahmenbedingungen geschlossen werden müssen.

Das heißt, es gibt keine isolierten Dörfer und Unternehmen mehr?

Mesicek: Genau. Die KMUs trifft es vor allem dann, wenn sie in globalen Wertschöpfungsketten mit einem Großunternehmen verflochten sind. Dann trifft es sie hart. Ein Eloxiertechnik-Spezialist mit 50 Mitarbeitern liefert zum Beispiel an viele große Weltkonzerne, unter anderem die Flugzeugindustrie. Plötzlich fordert ein Flugzeugbauer CO2-Zertifikate von dem kleinen Betrieb für gelieferte Teile. Das sind die Auswirkungen, die die Kleinen derzeit treffen. Ja, ein Hochwasser trifft sie auch punktuell, aber systemisch sind es vor allem neue Rahmenbedingungen durch veränderte globale Wertschöpfungsketten. Bis das bei den meisten kleinen Betrieben angekommt, wird es aber noch etwas brauchen.

Führen diese Umweltauflagen nicht zu höheren Kosten für KMUs und deren Kunden?

Mesicek: Ja und nein. Es hängt immer davon ab, was gefordert wird. Im einfachsten Fall sind es Umweltmanagementsysteme und eine Umweltmanager-Stelle. Das ist eine Investition, die aber auch die Ressourcen- und Energieeffizienz im Unternehmen steigern soll. Natürlich kostet ein zusätzliches Managementsystem Ressourcen und Zertifikatsgebühren. Wir sehen bei unseren Studenten, dass jetzt die meisten im Mittelstand bis 150 Mitarbeiter angestellt werden. Vor zehn Jahren hat es diese Position Umweltmanager noch nicht gegeben. Das nimmt jetzt deutlich zu.

Wenn kein ökonomischer Druck für KMUs besteht, „grüne Impulse“ zu setzen, warum setzen diese Unternehmer dennoch hier Akzente?

Mesicek: Wenn sich Unternehmen für Umwelt- und Klimaschutz engagieren, kommt es aus diesem normativen Gefühl „Wir wollen auch etwas beitragen.“ Es gibt keine isolierten Dörfer mehr. Alle, die irgendwie in einer globalen Wertschöpfungskette aktiv sind, wird es treffen. Selbst in der neuen Regionalität, die vielfach in Coronazeiten heraufbeschworen wird, hat es eine Relevanz, wie ich als Unternehmen dastehe und wirtschafte. Und da sieht man schon, dass es in Österreich ein großes Umweltbewusstsein gibt. Auch wenn nicht alle Unternehmen Umweltmanager haben, heißt das ja nicht, dass bei den Führungspersonen kein Umweltbewusstsein herrscht.

Welche Herausforderungen bringen die nächsten Jahre?

Mesicek: Wenn der Klimawandel sich verstärkt, wird es Österreich versetzt treffen. Aber es wird uns treffen, durch diese globalen Verflech-tungen. Es wäre ein Dystopie-Szenario, wenn der Klimawandel eine ökonomische Krise auslöst. Es werden auch neue Startups im Energiebereich und in anderen Branchen entstehen. Da passiert unglaublich viel. Eine globale CO2-Bepreisung würde nicht nur den Flugverkehr, sondern auch Wertschöpfungsketten verteuern - das hätte starke Auswirkungen.