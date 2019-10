NÖN: Sie wurden kürzlich für weitere vier Jahre zum Präsidenten der Industriellenvereinigung NÖ gewählt. Welcher ist aus Ihrer Sicht der größte Erfolg aus der vergangenen Amtsperiode?

Thomas Salzer: Der größte Erfolg ist mit Sicherheit, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung über die Bedeutung der Industrie und das gemeinsame An-einem-Strang-Ziehen mit der Politik gestärkt worden ist.

Sie haben in Ihrer Rede den Klimawandel angesprochen und dass Sie davor warnen, die Produktion für europäische Betriebe durch umfassende diesbezügliche Maßnahmen zu verunmöglichen, weil dann anderswo unter größerem CO 2 -Ausstoß produziert würde. Heißt das, in Europa muss gar nicht so viel gegen den Klimawandel getan werden?

Salzer: Man muss natürlich auch in Europa was tun! Aber die Frage ist: Was sind effiziente Maßnahmen? Wenn wir hier die Produktionen für Industriebetriebe teurer machen, werden die Produkte entweder teurer oder sie werden überhaupt woanders produziert. Beides ist ein Nachteil für uns.

Sie haben auch den Fachkräftemangel angesprochen, und dass mit der Demografie und den geringer werdenden Lehrabschlüssen noch größere Probleme auf die Betriebe zukommen. Ist dieses Thema gar nicht zu lösen?

Salzer: Das Thema ist schon lösbar. Einen Teil der Lösung wird die Digitalisierung bringen. Und wir müssen mehr Leute, die keine Ausbildung haben, in eine solche bringen. Dadurch haben sie dann mehr Jobchancen. Natürlich wird auch Migration ein Lösungsansatz sein.

Was sollte die kommende Bundesregierung aus Ihrer Sicht unbedingt umsetzen?

Salzer: Wichtig ist, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs verbessern, die Konjunktur durch Abschaffung der kalten Progression und Senkung der Lohnsteuer ankurbeln, Unternehmenssteuern senken und es günstiger machen, Mitarbeiter zu beschäftigen. Dann haben alle was davon.