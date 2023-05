Uniqa-Vorstand: „99 Prozent der Mitarbeiter sind Quereinsteiger“

NÖN: Das Geschäftsjahr 2022 war für Uniqa allgemein, aber auch für die Landesdirektion NÖ mit seinen 454.000 Kundinnen und Kunden überaus erfolgreich. Das Prämienvolumen ist von 480 Millionen Euro auf 506 Millionen angestiegen. Was macht Uniqa so krisenfest?

Peter Humer: Unsere regionale Struktur gibt uns sehr große Stabilität. Gerade in Niederösterreich sind wir mit der persönlichen Beratung in unseren Zulassungsstellen, mit unseren Service-Centern und mit den Vertriebspartnern gut aufgestellt. Zudem bilden wir mit unseren digitalen Möglichkeiten das gesamte Portfolio ab.

Thomas Zöchling: Wir betreiben in NÖ 64 Standorte und sind flächendeckend aufgestellt. Der Online-Vertrieb ist dabei keine Konkurrenz zum persönlichen Kontakt.

Bremst die hohe Inflation das Versicherungsgeschäft nicht?

Humer: Nein, auch weil seit Corona ein richtiger Schub beim Thema Gesundheit zu sehen ist. Das heurige Jahr zeigt einen Zuwachs um zirka 30 Prozent bei den Krankenversicherungen. Wir sehen auch, dass der Trend zum Wahlarzt immer stärker wird. Hier wird die entsprechende Vorsorge getroffen. Bei der Gesundheitsversicherung sind wir mit knapp 50 Prozent Marktanteil auch führend in Österreich. Dann folgen bei uns die Sparten „Lebensversicherung“ sowie „Schaden/Unfall“.

"Das heurige Jahr zeigt einen Zuwachs um zirka 30 Prozent bei den Krankenversicherungen. Seit Corona ist hier ein Schub beim Thema Gesundheit zu sehen", betont Peter Humer. Foto: Wolfgang Mayer, Wolfgang Mayer

Ist die Lebensversicherung aufgrund der Zinserhöhung wieder attraktiver geworden?

Humer: Ja, die Nachfrage in der klassischen Lebensversicherung steigt. Wir haben im März auch ein neues Produkt aufgelegt, wo wir die Zinschancen unseren Kunden weitergeben wollen.

Zuletzt waren die Banken in den Schlagzeilen, weil sie die Spesen in der Höhe der Inflationsrate erhöht haben. Werden die Versicherungen die Prämie auch entsprechend anpassen?

Humer: Die Versicherungsprämien richten sich immer in der Anpassung nach dem Verbraucherpreisindex (VPI). 2021 waren die Anpassungen gering, aber natürlich hat sich der VPI entwickelt. Ende des Jahres ist er bei 11 Prozent gelegen. Das heißt, die Schaden- und Unfallversicherungen werden genau um diesen Prozentsatz angepasst. Es sind auch die Werkstättenpreise und die Preise für Ersatzteile enorm gestiegen. Wir passen letztendlich genau diesem Preisindex, der in den Kfz-Werkstätten herrscht, eins zu eins unsere Prämien an.

Sämtliche Branchen kämpfen mit dem Arbeitskräftemangel. Auch die Versicherungen?

Zöchling: Das ist eine der größten Herausforderungen. Wir kennen die Situation und müssen uns auch als Unternehmen ändern. Wir wollen die attraktivste Arbeitgeberin in der Finanzbranche werden. Das beginnt bei den Lehrlingen. Ziel ist, dass bei uns junge Kunden auch jungen Mitarbeitenden begegnen. Deshalb investieren wir beim Personal in junge Verkäuferinnen und Verkäufer, egal ob selbstständig oder angestellt. Zudem haben wir eine Offensive bei den Lehrlingen gestartet. Wir stocken aktuell von 14 auf 17 Lehrlinge auf.

"Wir haben eine Offensive bei den Lehrlingen gestartet und stocken heuer von 14 auf 17 Lehrlinge auf", erklärt Landesdirektor Thomas Zöchling im NÖN-Interview. Foto: Wolfgang Mayer, Wolfgang Mayer

Gerade die Versicherungsbranche war stets für Quereinsteiger enorm attraktiv. Ist das nach wie vor der Fall?

Humer: Ja. 99 Prozent der Mitarbeitenden, die im Vertrieb beginnen, sind Quereinsteiger. Die Berufsausbildung dauert zwei Jahre und wurde vom Verband entwickelt. Die flexible Arbeitseinteilung macht den Job zusätzlich attraktiv und überall dort, wo es möglich ist, bieten wir auch seit einiger Zeit Homeoffice-Modelle an.

Sie haben in der Vorwoche in Niederösterreich das Gesundheitsmobil vorgestellt. Was ist der Hintergrund dieser Aktion?

Humer: Wir wollen unsere Kunden nicht nur mit Produkten im Bereich der Krankenversicherung versorgen. Es geht uns darüber hinaus auch um das Thema Prävention. Das heißt, wir wollen, dass sie sich mit dem Thema Gesundheit, Ernährung und Bewegung auseinandersetzen, aber auch mit mentaler Gesundheit. All diesen Themen widmet sich unser Tochterunternehmen Mavie. Wir stellen das Mavie Health Mobil zum Beispiel unseren Firmenkunden zur Verfügung. Dort haben die Mitarbeitenden dann die Möglichkeit, sich durchzuchecken und beraten zu lassen.