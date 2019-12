NÖN: Seit einem Jahr stehen Sie an der Spitze des Wirtschaftsbundes in NÖ. Was ist Ihr Resümee nach den ersten 365 Tagen?

Wolfgang Ecker: Wir haben rund 140 Betriebe quer durch Niederösterreich besucht, von klein bis groß, von Einpersonen-Unternehmen bis zum Industriebetrieb. Wir haben viele Themen direkt von den Betrieben mitnehmen können und haben daraus unser Programm erstellt.

Die Ergebnisse dieser Tour wurden Sebastian Kurz übergeben. Was ist in der Sache weitergegangen?

Wir haben eine Reform der Steuern gefordert. Das ist jetzt übernommen worden. Wenn wir konkurrenzfähig bleiben wollen, müssen wir die Lohnnebenkosten senken. Und es braucht Steueranreize für Investitionen statt Verbote oder Bestrafungen. Das wird sonst ein Boomerang. Aber ich bin sicher, dass wir da von der neuen Regierung rund um Sebastian Kurz nicht enttäuscht werden.

Das heißt „Nein“ zur Klimasteuer.

Mit einer nationalen CO 2 -Steuer werden wir uns schwertun. Das Problem muss man global lösen.

Ein großes Problem in vielen Betrieben ist nach wie vor der Facharbeitermangel. Merken Sie schon Auswirkungen der Lehrlings-Offensiven des Landes?

Ja, da hat sich merklich etwas bewegt. Wir haben in den letzten Jahren ein ständiges Wachstum bei den Lehrlingszahlen. Und man spürt, dass das Image besser wird. Aber dennoch haben wir einen starken Facharbeiter- und Mitarbeitermangel in vielen Unternehmen.

Ist die Ausbildung von Lehrlingen der wichtigste Hebel, um den Facharbeitermangel bewältigen zu können, oder gibt es noch weitere Möglichkeiten?

Das ist ein Hebel, aber es gibt noch mehr. Wir wissen, dass uns 2019 allein in Niederösterreich 33.000 Arbeitskräfte fehlen und dass sich das bis 2030 auf 117.000 Arbeitskräfte ausweiten wird. Nur in Niederösterreich!

In welchen Bereichen?

Quer durch die Bank – von der Gastronomie bis zu den technischen Berufen, einfach alles. Allein in Niederösterreich gehen in den nächsten zehn Jahren 260.000 Fachkräfte in Pension. Das heißt im Klartext: 41,1 Prozent aller verfügbaren Fachkräfte sind in den nächsten zehn Jahren weg. Die Babyboomer gehen in Pension.

Mit welchen Maßnahmen wollen Sie dem gegensteuern?

Bei Asylwerbern in der Lehre wurde mit dem Abschiebe-Stopp ein wichtiger erster Schritt gesetzt. Wir sollten diese Lehrlinge aber auch nach der Lehre noch halten. Weil niemand hat eine große Freude, wenn er die Leute drei Jahre ausbildet und die dann abgeschoben werden. Da haben wir noch Potenzial zum Nachjustieren. Man sollte zwei, drei Jahre schauen. Wenn der Mitarbeiter bemüht ist und sich nichts zu Schulden kommen lässt, warum sollte er dann nicht integriert werden? Wir brauchen ihn ja.

Das ist eine konkrete Forderung, die nicht alle in der Volkspartei so sehen.

Ja. Nur, wir sehen das aus der Sicht der Wirtschaft.

Aber reicht das auch, um den nötigen Bedarf abzudecken?

Nein. Auch bei den 2.300 Asylberechtigten in Niederösterreich sollten wir schauen, dass wir sie in den Arbeitsmarkt eingliedern können.

Bei den Wirtschaftskammerwahlen haben Sie mit dem ÖVP-Wirtschaftsbund 72,9 Prozent zu verteidigen. Was ist Ihr Wahlziel?

Eine satte Mehrheit und wieder alle Spitzenfunktionäre zu stellen.

Was sind die inhaltlichen Schwerpunktthemen für die Wahl?

Unsere vier Hauptthemen sind die Steuern, der Bürokratieabbau, der Facharbeitermangel und ein weiteres Riesenthema ist der Onlinehandel.

Können Sie beziffern, wie viel Kaufkraft Niederösterreich durch den Onlinehandel verliert?

Das Volumen der Online-Einläufe in Niederösterreich beläuft sich auf 1,25 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte davon fließt zu den Anbietern ins Ausland ab. Das ist eine Frage der Steuergerechtigkeit. Laut EU liegt die effektive Steuerquote von Online-Plattformen bei 9,5 Prozent, bei traditionellen Unternehmen ist sie mit 23,2 Prozent mehr als doppelt so hoch.

Wie wollen Sie diesem Trend Herr werden?

Es geht in erster Linie um Bewusstseinsbildung. Wenn du bei einem ausländischen Onlineportal einkaufst, gefährdest du den Arbeitsplatz deines Nachbarn. So einfach ist das. Das muss uns bewusst werden.

Der Wirtschaftsbund feiert 2020 sein 75-jähriges Bestehen. Wie hat sich das Anforderungsprofil in den Jahren verändert?

Die Herausforderungen sind, dass sich alles viel schneller bewegt. Ich bin ein Anhänger der Sozialpartnerschaft, aber vor 75 Jahren hatte sie einen anderen Stellenwert und ein anderes Zusammenarbeiten, als sie es heute hat. Sozialpartnerschaft ist aber wichtig und soll es auch bleiben.

Nach der Wirtschaftskammerwahl werden Sie Präsidentin Sonja Zwazl folgen. Im Gegensatz zu ihr wollen Sie kein Mandat einer gesetzgebenden Körperschaft annehmen. Ein Nachteil?

Nein, ich sehe das als Vorteil. Ich führe auch meine Firma als Team-Player – und ich glaube, umso breiter wir aufgestellt sind, umso besser ist es für uns. Ich muss nicht alles alleine abdecken. Für mich ist eine Grundvoraussetzung, als Interessenvertreter selbst weiter im Unternehmen zu stehen. So weiß ich, wie es mir geht und damit auch, wie es anderen Unternehmern geht.