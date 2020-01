Wichtigstes Ziel sei es, die Sicherheit auf den Straßen weiter zu erhöhen.

Im Fokus stehe vor allem die Entschärfung von Unfallhäufungsstellen, wie der Bahnübergang an der Ochsenburger Straße in St. Pölten oder die Gefahrenstelle am Gneixendorfer Berg in Krems auf der B37, so Schleritzko. Zudem soll es zum Abschluss der Umfahrung Wieselburg (Bezirk Scheibbs) kommen.

In Abstimmung mit den Investitionen der Asfinag werde die Spange Guntersdorf als Verbindung von der B30 zur Weinviertler Schnellstraße (S3) in Angriff genommen. Fortgeführt werde auch der Ausbau der Ostautobahn (A4) zwischen Fischamend und Bruck a.d. Leitha. Zudem sei eine Attraktivierung des Radverkehrs geplant, ergänzte Schleritzko.