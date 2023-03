Prognosen und Trends für Kryptowährungen im Jahr 2023

Werbung

Finanzunternehmen und große globale Konzerne stehen modernen Ökosystemen in Form von Kryptowährungen skeptisch gegenüber. Einige von ihnen haben jedoch begonnen, selbst in einen solchen Bereich zu investieren.

Dies ist vor allem in der Vermögensverwaltung deutlich sichtbar geworden. Ende 2020 wurden rund 15 Milliarden Dollar für Kryptowährungen ausgegeben. Es handelt sich um Einlagen von institutionellen Einzelpersonen.

Ende 2019 beliefen sich beispielsweise die institutionellen Investitionen in diesem Markt auf 2 Mrd. USD, und innerhalb eines Jahres wurde das Volumen mehr als verfünffacht.

Unternehmen, die dem Beispiel von MassMutual folgen, erleichtern den Übergang und die Einführung von Kryptowährungen auf der ganzen Welt. Und vor 2 Jahren wurden 100 Millionen Dollar in BTC investiert.

Wenig später schlossen sich weitere Unternehmen an, darunter Square und MicroStrategy. Sie schockierten die gesamte Geschäftswelt, indem sie einen bestimmten Prozentsatz des Geldes in digitale Vermögenswerte investierten.

Einer der Hauptgründe für diese Änderung ist die Erleichterung von Kryptowährungstransaktionen für normale Verbraucher, und große Finanzinstitute tragen zur Lösung dieses Problems bei.

Paypal hat sich mit Venmo zusammengetan, um eine Handelsmöglichkeit für Kryptowährungen auf seiner eigenen Plattform zu schaffen. Laut Statistiken von PayPal haben Kunden, die Münzen über die Paypal-App gekauft haben, die Plattform doppelt so oft besucht wie zuvor. Ende 2021 führte die Chicago Mercantile Exchange Terminkontrakte für Mikroether ein.

Wenn wir die Daten der wichtigsten Wallets, die BTC halten, verfolgen, können wir sehen, dass ab 2020 die Volumina zunehmen und Unternehmen und Einzelpersonen mit mehr als 1.000 BTC im Depot nur noch zunehmen werden.

All diese Veränderungen weisen auf die Zukunft der Kryptowährungen hin, der Trend zum Horten und Lagern von Vermögenswerten hält an und wird sich fortsetzen. Große Fonds und Investoren steigen in Kryptowährungen ein, ohne ihren Umsatz zu stoppen. Tesla macht es möglich, Autos und andere Gegenstände mit BTC zu kaufen, was ebenfalls auf die Akzeptanz von Münzen als Zahlungsmittel hindeutet.

NFT

Der NFT-Sektor wurde bereits 2017 ins Leben gerufen, gewinnt aber erst jetzt an Dynamik und Popularität. Normale Nutzer, aber auch Großinvestoren konnten alle Vorteile der Technologie nutzen, in deren Rahmen kreative Elemente, z. B. Bilder, für große Summen verkauft werden können und die zu 100 % in den Besitz ihrer Werke übergehen. Gegen Ende des Jahres 2021 wurde die NFT immer häufiger als Technologie eingesetzt, so dass sie auch im Jahr 2023 weiter im Vordergrund stehen wird.

Ein weiterer Punkt, den es zu beachten gilt, ist der GameFi-Sektor, die Meta-Universen, in denen NFT als Grundlage dient. In den nächsten Jahren werden die Meta-Universen und der Spielesektor zum Mainstream gehören. Facebook hat sich vor nicht allzu langer Zeit ein neues Image gegeben, und als Ergebnis dieses Rebrandings haben sie sich neue Ziele gesetzt, um ihr eigenes Meta-Universum zu schaffen. Durch die Veränderungen gelang es Facebook, nicht nur die Aufmerksamkeit der Kryptowährungsgemeinschaft, sondern der ganzen Welt auf sich zu ziehen. Andere große Unternehmen, darunter Epic Games, haben damit begonnen, Meta-Universen zu entwickeln und sind damit dem Beispiel von Facebook gefolgt. Daher kann man sagen, dass sich eine solche Nische in Zukunft schnell entwickeln wird und viele Token-Projekte den Anlegern große Gewinne bescheren werden.

NFT ist ein nicht austauschbarer Token, der den Urhebern dieses oder jenes Inhalts volle Eigentumsrechte verleiht.

Allein in den letzten Jahren ist die Nachfrage nach "nicht austauschbaren Token" um 3.300 % gestiegen. Solche Token stellen digitale Ansprüche auf Vermögenswerte oder einzigartige Gegenstände und Inhalte dar. Der Gegenstand selbst kann in digitaler oder physischer Form vorliegen.

Bitcoin ist ein austauschbarer Token; andere Vermögenswerte können keine Ansprüche auf physische Dinge haben. Dadurch können sie in kleinere Stücke aufgeteilt, getauscht und andere Transaktionen durchgeführt werden. NFTs verleihen das Eigentum an einem Domänennamen, an kreativen Elementen, an Gegenständen aus Sammlungen usw.

Oft werden Token im ETH-Netzwerk erstellt, viele mit einem eingebetteten Smart Contract, der das jeweilige Produkt beschreibt, das sie repräsentieren. Es gibt immer noch wenige NFT-Projekte auf dem Kryptowährungsmarkt, die sich in mehrere Teile kategorisieren lassen, aber dieser Trend ändert sich langsam.

Aufgrund der Zersplitterung dieses Marktes ist es schwierig, die Gesamtkapitalisierung und den Umfang genau zu berechnen. Durch die Betrachtung spezifischer NFT-Plattformen kann man sich einen Überblick verschaffen. Analysten schätzen, dass das monatliche Handelsvolumen Ende 2021 bei 15 Millionen Dollar lag. Im Jahr 2022 ist die Zahl gestiegen, und für 2023 werden diese Werte weiter steigen. Dies ist auf den Marktpreis des gesamten Sektors zurückzuführen, der von 3 Millionen auf 33 Millionen im Januar 2022 gestiegen ist.

Fazit

Die Technologie entwickelt sich ständig weiter, und trotz der nachlassenden Begeisterung in der Welt der Kryptowährungen wird sich dieser Markt weiter entwickeln und mehr und mehr in unser tägliches Leben eindringen. Deshalb sollte jeder wirtschaftlich versierte Mensch seine eigene Krypto-Wallet anmelden und sich einen Assistenten suchen, der sich mit Investitionen und Handel auskennt, oder einfach einen Kryptobot oder eine Analyse-App wie bitcoin fast profit erwerben, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

SPONSORED ARTICLE