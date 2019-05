Mit einem großen Forschungsfest beging das IST Austria in Klosterneuburg am Sonntag sein zehnjähriges Bestehen. Über 2000 Besucher kamen zum Open Campus nach Klosterneuburg.

Nach der Eröffnung durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Begrüßungsworten von Institutspräsident Thomas A. Henzinger und dem Anschneiden einer Geburtstagstorte gab es für die Besucher zahlreichen Mitmach-Stationen zu wissenschaftlichen Themen: Von der Evolutionsbiologie über Gehirnforschung und Zellenbiologie bis hin zu mathematischen Modellen.

Im Rahmen der Eröffnung fand auch die Ehrung der Gewinner des Schulwettbewerbs statt. Mikl-Leitner sagte, das IST Austria habe Niederösterreich zu einem "einzigartigen Wissenschaftsstandort gemacht". IST Präsident Tom Henzinger erfreut: „So wie das Institut in den letzten Jahren von 37 Personen auf über 700 angewachsen ist, so ist es auch toll zu sehen, wie mit jedem Jahr das Interesse am Open Campus wächst.“

Übers Wasser gehen

Ein Highlight des diesjährigen Open Campus war das 10 Meter lange Stärkebecken, bei dem die Besucher sozusagen über Wasser (oder näher gesagt über eine nicht-Newton’sche Flüssigkeit) laufen konnten. Auf besonders großes Interesse stieß die Familienvorlesung „Mikroskope: Winzige Körperzellen – ganz groß!“ von Sven Truckenbrodt und Julia Michalska aus der Forschungsgruppe von Professor Johann Danzl. Die Wissenschaftler erklärten, wie Mikroskopie funktioniert und zeigten Bilder von Zellen - also den Bausteinen aus denen jeder Körper besteht. Beim Wissenschaftskabarett von Vince Ebert „Zukunft ist the future“ gab es viel zu Schmunzeln.

Labore "ausgebucht"

Mit etwa 500 Personen fast ganz ausgebucht, waren auch die Führungen in die verschiedenen Labore und wissenschaftlichen Einrichtungen. Auch die kleinen Besucher kamen auf ihre Kosten: Kinder konnten in ihrem Forschungspass Stempel an den Experimentierstationen am Campusgelände sammeln und am „Eistigerquiz“ teilnehmen. Auch heuer wurde wieder eine digitale Schnitzeljagd angeboten. Teams aus bis zu drei Personen lösten knifflige Fragen rund um die Forschung. Die drei Siegerteams gewannen einen Hubschrauberflug, Indoor Skydiving und eine VR Racing Challenge.