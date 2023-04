Energie zu teuer: NÖ-Industrie fehlen Aufträge

Nur 19 Prozent von 47 befragten Unternehmen mit insgesamt über 24.000 Beschäftigten in Niederösterreich schätzten die Geschäftslage im ersten Quartal 2023 als „gut“ ein. Im vierten Quartal 2022 waren es noch 57 Prozent. Dieser klare Negativtrend zeichnet sich auch beim Gesamt-Konjunkturbarometer für das Quartal ab, mit dem das Geschäftsklima als Mittelwert zwischen der Beurteilung der aktuellen Geschäftslage und der Geschäftslage in sechs Monaten erfasst wird. Dieser sackte von plus 7,4 auf plus 1,4 Punkte ab. Laut dem Präsident der niederösterreichischen Industriellenvereinigung Thomas Salzer lässt sich dieser Rückgang auf die derzeit stagnierende Geschäftslage zurückführen. „Es herrscht eine anhaltende Nachfrageschwäche und ein rückläufiges Neugeschäft“, erklärt Salzer.

Je nach Branche sei die Lage in den Industrieunternehmen unterschiedlich. Betriebe, die im Energiebereich, etwa mit Photovoltaik oder Wärmepumpen, arbeiten, befinden sich laut Salzer auf einem Wachstumskurs. Energieintensive Firmen, wie beispielsweise die Bau-, Papier- oder Chemiebranche, haben derzeit stärker zu kämpfen.

Thomas Salzer: Nachfrage in Niederösterreichs Industriebetrieben fehlt.“ Foto: Andi Bruckner

Die Stimmung in Niederösterreichs Industrieunternehmen bezüglich der nächsten sechs Monate hat sich im Vergleich zum vierten Quartal 2022 von minus 31 Punkte auf plus einen Punkt verbessert. 53 Prozent, und damit die Mehrheit, gehen von einer „gleichbleibenden“ Situation aus. 24 Prozent der Betriebe erwarten eine günstigere Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten. Beim letzten Konjunkturbarometer Ende 2022 gingen nur 3 Prozent von einer Verbesserung aus.

Internationale Aufträge werden mehr

Erfreulich ist wiederum die Einschätzung der Auslandsaufträge. 47 Prozent, und somit 13 mehr als im letzten Quartal, bewerten den Stand in den internationalen Auftragsbüchern als „gut“, 27 als „saisonüblich“ und 12 als „zu niedrig“. Die restlichen 14 Prozent der Unternehmen führen keinerlei Export durch. „Hier bei uns in Österreich sind die Energiepreise immer noch rund zwei- bis dreimal höher als vor der aktuellen Energiepreiskrise. Sie liegen dazu noch deutlich über dem Niveau anderer Regionen wie den USA und Asien. Das ist für den internationalen Wettbewerb ein Problem“, betont Salzer und fordert die Politik zu weiteren Maßnahmen im Energiebereich auf. Die sichere Versorgung mit kostengünstiger Energie bestimme die Wettbewerbsfähigkeit Niederösterreichs jetzt und in Zukunft mit.

Entscheidend seien auch die Arbeitskräfte. 19 Prozent der Unternehmen wollen ihren Beschäftigungsstand in den nächsten drei Monaten erhöhen. „Allerdings bleibt abzuwarten, ob es den Unternehmen angesichts des akuten Fachkräftemangels gelingt, genügend qualifiziertes Personal zu finden“, so Salzer.