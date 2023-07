Hohe Energiepreise & Co: NÖ Industrie verliert an Wettbewerbsfähigkeit

37 NÖ Industrieunternehmen mit knapp 16.000 Beschäftigen haben an der Konjunkturumfrage der niederösterreichischen Industriellenvereinigung (IV NÖ) für das zweite Quartal 2023 teilgenommen. Das Ergebnis bestätigte, dass sich aktuelle Herausforderungen, wie die hohe Inflation oder die deutlich höheren Lohnabschlüsse, negativ auf die Stimmung in der Branche auswirken. Das Konjunkturbarometer, mit dem das Geschäftsklima als Mittelwert zwischen der Beurteilung der aktuellen Geschäftslage und der Geschäftslage in sechs Monaten erfasst wird, stürzte von +1,4 auf -18,8 Punkte ab. Betroffen sei ein Großteil der Industriebranchen. Ausnahmen sind jene Unternehmen, die Technologien für den Energiebereich liefern oder im Kraftwerksbau tätig sind.

IV NÖ-Präsident Thomas Salzer erklärt, dass die schlechte Stimmung in Niederösterreich im Vergleich zu anderen Bundesländern vor allem auf den hohen Anteil an energieintensiver Industrie und die starke Exportorientierung zurückzuführen sei. „Obwohl die Energiepreise nicht mehr so hoch sind wie vor einem Jahr, bleiben sie weiterhin hoch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und insbesondere zu internationalen Märkten. Allein schon deswegen sind viele Unternehmen derzeit international nicht wettbewerbsfähig“, sagt Salzer und betont: „Die Politik war und ist in ihrer Steuerung einfach zu langsam“.

IV NÖ-Präsident Thomas Salzer: „Es muss etwas geschehen, sonst verlieren wir den globalen Anschluss.“ Foto: Andi Bruckner

Der IV NÖ-Präsident fordert dahingehend die raschere Umsetzung von Unterstützungsmaßnahmen, einschließlich der Etablierung einer kostengünstigen Energieversorgung, eine rasche Umsetzung von Kurzarbeitsmodellen für alle Betriebe und eine schnellere Auszahlung der angekündigten Energiezuschüsse. „Es muss etwas geschehen, sonst verlieren wir den globalen Anschluss“, heißt es.

Ein Drittel rechnet mit Verschlechterung der Geschäftslage

Die konkreten Ergebnisse der Konjunkturumfrage zeigen, dass sich sowohl die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage als auch der Ausblick auf die nächsten sechs Monate in den Industriebetrieben deutlich verschlechtert hat. Gaben im ersten Quartal 19 Prozent der Unternehmen an, sich in einer „guten“ Geschäftslage zu befinden, sind es in der aktuellen Umfrage nur noch 13 Prozent. 24 Prozent schätzen die aktuelle Lage als „schlecht“ ein. Im ersten Quartal waren es noch 18 Prozent. Insgesamt rutschte die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage von +2 Punkte auf -11 Punkte ab.

Der Ausblick auf die kommenden sechs Monate hat sich von +1 Punkt auf -26 Punkte noch deutlicher verschlechtert. Waren es im ersten Quartal des Jahres noch 24 Prozent, die von einer günstigeren Geschäftslage in den nächsten Monaten ausgingen, sind es jetzt nur noch acht Prozent. Der Anteil derjenigen, die mit einer Verschlechterung rechnen, ist von 23 Prozent im ersten auf 34 Prozent im zweiten Quartal gestiegen.

Auslandsaufträge für die NÖ Industrie sinken dramatisch

Der Saldo an Auslandsaufträgen sank von +41 Punkte auf -15 Punkte dramatisch ab. 12 Prozent bewerten den Stand in den Auftragsbüchern mit „gut“, 61 Prozent als „saisonüblich“ und 27 Prozent als „zu niedrig. Im letzten Quartal sprachen noch 47 Prozent von einer „guten“ Auftragslage im Ausland. „Teilweise ist die Kostensituation für Unternehmen in Österreich wettbewerbsbedingt so schlecht, dass sie für ihre Kunden nicht mehr produzieren können“, weiß Salzer. Die Situation sei für den Standort Niederösterreich nach den guten Zuwächsen beim Exportvolumen im Jahr 2022 „dramatisch“.

Bezüglich Beschäftigungsstand zeigte die Umfrage, dass über die Hälfte der Unternehmen (61 Prozent) in den nächsten drei Monaten keine Änderungen vornehmen wollen. 10 Prozent der Betriebe wollen neues Personal einstellen, 29 Prozent gehen davon aus, ihre Mitarbeiteranzahl reduzieren zu müssen. Um die Stimmung in der NÖ Industrie wieder zu heben, bedarf es laut Salzer „klarer Zusicherungen seitens der Politik, dass Themen wie Energiepolitik, Energiesicherheit und Versorgungssicherheit ernsthaft angegangen werden“.