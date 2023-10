NÖ Industrie blickt pessimistisch in die nächsten sechs Monate

38 Industriebetriebe aus Niederösterreich mit über 22.000 Beschäftigten haben an der Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung für das 3. Quartal 2023 teilgenommen. Das Ergebnis: Die Stimmung in den Betrieben ist gedrückt. Bei der Berechnung des Konjunkturbarometers wird das Geschäftsklima als Mittelwert zwischen der Beurteilung der aktuellen Geschäftslage und der Geschäftslage in sechs Monaten erfasst. Der aktuelle Wert sei heuer zum dritten Mal in Folge auf -21 Punkte abgesunken.

„Die Konjunkturumfrage bestätigt unsere Befürchtungen und zeigt einmal mehr, warum es so wichtig ist, jetzt massiv gegen die hohe Inflation und die aktuelle Rezession im Land vorzugehen“, sagt IV-NÖ-Präsident Thomas Salzer. Die Rezession der Industrie könne man nur noch mit „raschen und effektiven Maßnahmen“ abfangen. „Der Energiekostenzuschuss 2 allein wird uns heuer nicht mehr retten“, betont Salzer.

IV-NÖ-Präsident Thomas Salzer wünscht sich Maßnahmen der Politik, die die Rezession der Industrie abfedern. Foto: Andi Bruckner

Aktuelle Geschäftslage wird besser bewertet als die nächsten sechs Monate

Bei der Bewertung der aktuellen Geschäftslage sind sich die Unternehmen uneinig. 34 Prozent der Unternehmen bewerten den aktuellen Stand mit „gut“, 32 Prozent beurteilen ihn mit „befriedigend“ und ein weiteres Drittel, nämlich 34 Prozent, mit „schlecht“. Insgesamt hat sich die Einschätzung zur aktuellen Geschäftslage von -11 Punkten auf +1 Punkt leicht verbessert. Einen Aufschwung erlebt auch der Auftragsbestand in den Unternehmen. Vom 2. ins 3. Quartal ist die Bewertung des Auftragsbestandes von -2 Punkten auf +25 Punkte angestiegen.

Verschlechtert hat sich allerdings der Ausblick auf die kommenden sechs Monate. Dieser ist von -26 Punkten auf -43 Punkte noch weiter abgesunken und erreicht damit den zweitschlechtesten Wert seit Beginn der Umfrage. Nur zwei Prozent der Befragten erwarten bis zum Frühling eine Verbesserung der Geschäftslage. Im 2. Quartal waren es noch acht Prozent der Unternehmen. 54 Prozent rechnen mit einer „gleichbleibenden“ Situation und 44 Prozent der befragten Unternehmen befürchten, dass sich die Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten deutlich verschlechtert. Diese 44 Prozent gehen davon aus, in nächster Zeit sowohl Produktionskapazitäten als auch Personalstand verringern zu müssen. Das Problem sei nach wie vor die hohe Inflation. Trotz einer recht erfreulichen Auftragslage sei die Ertragssituation aufgrund von hohen Rohstoff- und Energiepreisen auf -20 Punkte gesunken.

Salzer: „Wettbewerbsfähigkeit der NÖ Industrie ist gefährdet“

Einen positiven Wert in der aktuellen Konjunkturumfrage erzielte die Auftragslage im Ausland. Diese ist in den letzten drei Monaten von -15 Punkten auf +30 Punkte angestiegen. Knapp die Hälfte der Befragten bewertet die Menge an Auslandsaufträgen als „gut“. Im 2. Quartal 2023 waren nur 12 Prozent der Unternehmen dieser Meinung. „Wenn fast die Hälfte der Unternehmen eine schlechte Geschäftslage in sechs Monaten erwartet und aktuell nur noch die Auslandsaufträge einen guten positiven Zuwachs haben, müssen die Verantwortlichen in der Politik rasch reagieren, um den Wohlstand und die Arbeitsplätze im Land zu sichern“, betont Salzer. Laut dem IV-NÖ-Präsidenten sei die internationale Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Betriebe durch die hohe Inflation und zu hohe Lohnabschlüsse massiv gefährdet.