Die „Ära Salzer“ geht zu Ende

Als „freiwillige und unabhängige Kammer“ vertritt die Industriellenvereinigung die Interessen ihrer Mitglieder, vulgo von NÖ-Industriebetrieben von Bau, Automotive bis Chemie. In Niederösterreich zählt die Vereinigung rund 40 Mitgliedsbetriebe wie SMC Austria, Worthington Cyclinders, Vetropack oder Welser Profile. Vertreten werden die Betriebe durch ihre Geschäftsführer bzw. Eigentümer, wie etwa Stefan Szyszkowitz für die EVN AG, Günter Ofner für die Flughafen AG oder Philipp Rath für die Rath AG.

Seit 2015 steht der Papierindustrielle Thomas Salzer der Industriellenvereinigung NÖ als Präsident und Chef vor. Mit 21. November 2023, in etwa fünf Monaten, läuft seine zweite Amtsperiode aus. Die Mitglieder - derzeit drei Frauen, der Rest Männer - wählen dann in einer ordentlichen Vollversammlung aus ihren Reihen eine neue Chefin bzw. einen neuen Chef für die nächsten vier Jahre.

In dem Ehrenamt kann man sich statutengemäß nur einmal der Wiederwahl stellen. Salzer kann demnach nach zwei Amtsperioden nicht mehr wiedergewählt werden. Gerüchte über mögliche Nachfolge-Kandidaten kursieren bereits: Geberit-Chef Helmut Schwarzl wird da etwa genannt. Oder auch Andreas Welser von Welser Profile.

Der neue NÖ-Industrie-Boss bzw. Chefin muss nicht nur als „Gesicht nach Außen“ die IVNÖ in den Medien, auf Rednerpulten oder in Talk-Runden repräsentieren. Er bzw. sie muss sich auch mit der Landesregierung, politischen Entscheidern, Wirtschaftsverbänden und anderen Interessengruppen zusammenraufen und kooperieren, die Mitgliedsbetriebe fördern und vernetzen, Veranstaltungen und Arbeitskreise rund um Erfahrungsaustausch bespielen und in der breiten Öffentlichkeit das „Bewusstsein für die Bedeutung der Industrie in Niederösterreich schärfen“, wie eine Sprecherin informiert.

Für eine finale, persönliche „Leistungsbilanz“ des langsam scheidenden IVNÖ-Präsidenten Thomas Salzer ist es noch zu früh. Der umtriebige Papierindustrielle ist allemal mit seinem Verbot von Denkverboten - Stichwort: Atomkraft, Fracking im Weinviertel etc (NÖN-Interview, 9.2.2023) - aber auch mit seinen spitzen Forderungen, etwa für Energiehilfen, für seine Industrie-Mitglieder immer wieder polarisierend aufgefallen.

Fünf Monate bleiben ihm noch als Chef der NÖ-Industrie. Eines richtete Salzer der Öffentlichkeit in einem Interview mit Bezug auf seine „Post-IVNÖ-Ära“ jedenfalls schon aus: „Ich gestalte gerne mit und bin gern involviert in die Gestaltung eines Zukunftsbildes für Österreich, für die Industrie. Ich hoffe, dass ich nachher auch die Möglichkeit habe, in anderen Gremien entsprechend mitzuwirken“, sagt er.

