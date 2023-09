Salzer zu Klimazielen: „Wir müssen die größten Emittenten abschalten“

NÖN: Herr Salzer, der deutsche Pharmakonzern Boehringer Ingelheim will doch nicht am Standort Bruck seine Pharmafabrik bauen. Die Entscheidung in der Vorwoche kam für die meisten sehr überraschend. Was sagen Sie dazu als IVNÖ-Präsident?

Thomas Salzer: Es ist immer traurig, wenn solche Investitionsentscheidungen abgesagt werden - speziell in dem aktuellen Umfeld wäre diese sehr wichtig gewesen. Ich glaube aber, dass es keine Absage auf Dauer ist. Es wurden dort Grundstücke gekauft und ich denke, man ist auch in Zukunft bereit, hierher zu gehen.

Andererseits darf man sich auch nicht wundern, wenn große Unternehmen momentan den Standort Österreich etwas kritischer sehen. Im Fall Boehringer und Bruck hat das gar nicht so eine Rolle gespielt. Wenn wir aber aktuell über mehr Steuern diskutieren, kürzere Arbeitszeiten und völlig übertriebene Lohnforderungen, dann erhöht das nicht unbedingt die Attraktivität des Standorts.

Nach Reevaluierung sei Boehringer zum Schluss gekommen, dass es genügend Pharmazie-Kapazitäten im Konzern für den erwarteten Bedarf gibt, so die Begründung. Trotzdem schwingt von vielen Kommentatoren aus Politik und Wirtschaft Zweifel mit. Ist der Wirtschaftsstandort Niederösterreich momentan unattraktiv?

Salzer: Es geht nicht um den Wirtschaftsstandort Niederösterreich per se, sondern um die Diskussion, die um Arbeitszeitverkürzung und enorme Lohnsteigerungen geführt wird. Die letzten Lohnrunden im Herbst und Frühjahr und die drohenden Lohnsteigerungen bei der Metallrunde jetzt im Herbst führen schon dazu, dass allein die Diskussion darüber den Standort unattraktiv macht. Da heißt es dann auf internationalem Parkett: 'Nein, warum soll ich nach Österreich gehen, wenn dort solche Dinge diskutiert werden?'

Was schlagen Sie konkret vor, um den Standort attraktiver zu machen?

Salzer: Da muss man unterscheiden. Kurzfristig haben wir jetzt eine Konjunkturschwäche und einen Einbruch in der Industrie. Das wichtigste Thema wären die Energiekosten. Wir brauchen Sicherheit darüber, wie Energie in Österreich zu wettbewerbsfähigen Preisen langfristig zur Verfügung gestellt wird. Das ist für viele Industrien elementar. Zweitens bräuchten wir Planungssicherheit, dass es keine neue Steuern geben wird. Damit wieder mehr netto vom brutto den Menschen irgendwann übrig bleibt, die Unternehmen nicht über Gebühr belastet werden und dieser Standort wettbewerbsfähig ist.

Die Industrie wird mindestens bis 2025 Erdgas als Brückentechnologie und zur Deckung der Spitzenlast brauchen. Ihre Ansage spießt sich ja eigentlich mit den EU- und nationalen Klimazielen, oder?

Salzer: Naja, schauen Sie nach Deutschland: Dort hat man die Gas-Importe aus Russland reduziert und gleichzeitig dafür die Importe von LNG (Anmerkung, Liquified Natural Gas, engl. für Flüssiggas) erhöht. Das kommt zum Teil auch wieder aus Russland. Und zusätzlich setzt man auch wieder viel mehr Kohle ein, um Gas zu ersetzen.

Wenn wir die Klimaziele wirklich erreichen wollen, müssen wir in Europa darauf schauen, dass wir die größten Emittenten abschalten - also Kohlekraftwerke - und besser auf Gas statt Kohle setzen. Das würde schon einmal die CO2-Emissionen drastisch senken. Langfristig werden wir aber Gas brauchen, vor allem wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht bläst. In solchen Zeiten brauchen wir andere Energieträger, um Energie und Strom zur Verfügung zu stellen. Das wird langfristig nur mit Technologien wie Wasserstoff, der auch nicht in dem Ausmaß verfügbar ist, Atomkraft und Gas funktionieren. Anders eben nicht.

Die OMV hat ja im Juli in Wittau (Bezirk Gänserndorf) ein riesiges Gas-Feld mit 48 Terrawattstunden entdeckt. Sie sind dafür, dass Österreich seine eigenen Gasreserven anzapft, um die Energiewende erfolgreich zu stemmen und mehr Energieunabhängigkeit zu gewinnen. Braucht es also mehr Explorationsbohrungen in Österreich?

Salzer: Das Gasfeld, das die OMV erschlossen hat, ist ein sehr großes, aber es deckt nicht einmal den österreichischen Jahresbedarf an Gas ab. Was wir wirklich brauchen ist, dass wir die heimischen Ressourcen, die wir haben, etwa im Weinviertel über Fracking, auch entsprechend nutzen und damit langfristig eine sichere Energieversorgung gewährleisten. Das müssen wir tun, wenn wir von russischem Gas unabhängig werden wollen. Von woanders werden wir das Gas nicht bekommen.

Ihre Präsidentschaft geht mit 21. November nach zwei Perioden zu Ende. Laut Vereinsstatut der Industriellenvereinigung NÖ dürfen Sie kein drittes Mal kandidieren. Haben Sie konkrete Pläne für danach?

Salzer: Nein, es gibt keine konkreten Pläne. Ich bin im Bundesvorstand und im Landesvorstand NÖ nach wie vor aktiv und werde mich da einbringen. Schauen wir einmal, was auf mich zukommt. Ich habe vor allem auch ein Unternehmen, um das ich mich intensiver kümmern muss, weil auch das vom Auftragsrückgang momentan betroffen ist. Da ist auch viel zu tun.

