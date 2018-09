Monatliches Wachstum von zehn Prozent, jährliche Verdoppelung der Kunden – Zahlen, die hellhörig machen und in der Mobilfunkerbranche längst für ein Raunen sorgen.

Spusu ist die Marke, die Mass Response Service GmbH das Unternehmen, das hinter dieser Goldgräbergeschichte steht. Und Franz Pichler ist jener Mann, der sie federführend schrieb.

Der 52-jährige Weinviertler aus Olgersdorf (Bezirk Mistelbach) ist seit der Firmengründung 2002 mit an Bord. Damals dachte bei Mass Response noch niemand an Mobilfunk. Einen Namen machte man sich mit Televotings. Seit 2004 führen Pichler & Co. beispielsweise europaweit das Voting beim Eurovisions-Songcontest durch.

„Kann schon sein, dass wir bald ein Kaufangebot bekommen werden. Aber ich habe nicht vor zu verkaufen.“ Spusu-Geschäftsführer Franz Pichler

Nach der Fusion der Mobilfunker Orange und Drei bzw. einem folgenden EU-Urteil, öffnete sich 2013 der Markt für sogenannte „virtuelle“ Mobilfunker. Auch die haben alles, was auch normale Mobilfunker bieten. Einziger Unterschied: Sie betreiben keine eigenen Sendemasten, mieten sich bei solchen ein.

2015 startete Mass Response mit Spusu und mietete sich bei Drei ein. Der Name „Spusu“ setzt sich aus „sprich und surf“ zusammen. Und das kann man dort ausgesprochen günstig und qualitativ hochwertig. Den billigsten Tarif gibt’s bereits um 5,90 Euro.

150.000 SIM-Karten mit Spusu-Tarifen sind bereits im Umlauf. „Wir sind die Einzigen in der Branche in Österreich, die wachsen. Alle anderen verlieren Kunden“, ist Franz Pichler stolz.

"Uns kennen nur drei Prozent der Österreicher"

Wie es möglich ist, dass Spusu billiger anbietet als die Konkurrenz? „Bis auf die Handymasten haben und machen wir alles selbst“, erklärt Pichler das Erfolgsrezept. Heißt, dass Spusu keine Technologie zukaufen muss und sich Anschaffungs- bzw. laufende Lizenzgebühren erspart.

Spannend: Der Aufstieg von Spusu gelang, obwohl die Marke kaum bekannt ist. „Uns kennen nur drei Prozent der Österreicher. Von diesen drei Prozent ist aber mittlerweile jeder Sechste unser Kunde“, ist Pichler stolz.

Mit Sportsponsoring will Pichler seine Marke pushen. Neben dem Engagement in der Handball Spusu Liga – Österreichs bester Handballliga –, stieg Spusu auch bei Fußball-Bundesligist SKN St. Pölten als Hauptsponsor ein. Vorerst wurden fünf Jahre vertraglich fixiert. „Das heißt aber nicht, dass wir das beim SKN nicht länger machen, sondern vielleicht sogar unser Sponsoring noch weiter ausbauen.“

Apropos ausbauen: In wenigen Monaten will Spusu mit dem 5-G-Netz starten. Als Erster. „Wir sind Technologievorreiter“, so Pichler.