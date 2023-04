Erfolgreiches Jahr für die Volksbank Niederösterreich

Werbung

Für die Volksbank Niederösterreich begann 2022 ein neues Zeitalter: Die Staatsgelder – für den gesamten Volksbank-Sektor immerhin 300 Millionen Euro – wurden vorzeitig zurückgezahlt, die Restrukturierung wurde abgeschlossen. Die Bilanzsumme stieg um 1,3 Prozent auf insgesamt 3,67 Milliarden Euro – das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf 29,2 Millionen Euro.

„2022 war für uns ein erfolgreiches Jahr, in dem wir auch wichtige Weichenstellungen für die Zukunft geschafft haben“, betont Generaldirektor Rainer Kuhnle. Der besondere Fokus liegt gegenwärtig auf der Nachhaltigkeit. Kuhnle: „Für uns ist das kein Lippenbekenntnis, sondern gelebte Praxis.“ Der Bestand von nachhaltigen Fonds im Sinne der ESG-Kriterien des Vertriebspartners Union Investment wurde auf 36 Prozent gesteigert – und soll weiter gesteigert werden. Im Sinne der Nachhaltigkeit, aber auch der Effizienz wurde zudem die Zentrale in St. Pölten modernisiert – und dabei auch redimensioniert. Die 180 Mitarbeitenden, die zuvor 5.000 Quadratmeter Bürofläche zur Verfügung hatten, kommen nun mit der Hälfte der Fläche aus. „Durch Remote-Arbeit ist der Platzbedarf in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen“, erklärt Kuhnle. Beim Umbau wurden nachhaltige Materialen verwendet und auf dem Dach wurde selbstverständlich eine PV-Anlage installiert. Das frei gewordene Gebäude in der Brunngasse wurde bereits an einen Immobilien-Entwickler verkauft.

Kuhnle erwartet kein Credit-Suisse-Schicksal in der EU

Für 2023 rechnet Kuhnle mit einem weiteren Wachstum, obwohl die verschärften Eigenkapital-Richtlinien bei Krediten für Häuslbauer und Wohnungskäufer auch bei der Volksbank die Nachfrage massiv dämpfen. Vermehrte Anfragen gibt es auch zur Stabilität des Bankensektors. Einen Kollaps wie jenen der Credit Suisse erwartet Kuhnle innerhalb der EU nicht: „Die regelmäßigen Banken-Stresstests simulieren genau solche Szenarien.“