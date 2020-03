Es sei ein „ganz besonderes Ergebnis“, betonte Wolfgang Viehauser, Vorstandssprecher der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien, heute Vormittag vor Journalisten. Zum einen sei es nämlich das erste Ergebnis nach einem Jahr der gemeinsamen Doppelspitze mit Vorstandskollegen Udo Birkner, zum anderen wäre es ein „sehr erfolgreiches Jahr“ gewesen. Neben dem gesteigerten Betriebsgewinn wurde auch der Betriebsertrag von 148 auf 162 Millionen Euro erhöht, nämlich um 9,4 Prozent. Der Periodenüberschuss nach Steuern sank von 36,4 Millionen Euro auf 30,4 Millionen Euro.

Der Grund sind laut der HYPO NOE Einmaleffekte wie der Verkauf eines Grundstücks in Wien. Außerdem liege, so Viehauser, das Ergebnis vor Steuern mit 37,7 Millionen Euro deutlich über dem mehrjährigen Durchschnitt von 30,4 Millionen Euro für den Zeitraum 2014 bis 2018. Die Neukreditvergabe lag 2019 bei 1,8 Milliarden Euro – ein Plus von 28 Prozent. Die Kernkapitalquote der Bank liegt bei 19,19 Prozent.Der Verwaltungsaufwand der HYPO NOE konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr um 2,4 Prozent auf 110,1 Millionen Euro reduziert werden. Die Cost-Income-Ratio – eine Kennzahl für die Effizienz eines Unternehmens - sei in den vergangenen fünf Jahren von 75 Prozent auf 59,5 Prozent gesenkt worden. Die Unternehmenskunden habe man „deutlich“ auf 2.300 ausgebaut, betont Viehauser.

Neue Strategie der Bank

Man wolle sich in der Zukunft weiter auf Immobilienfinanzierung und den Ausbau der Finanzierung von Betrieben sowie der öffentlichen Hand fokussieren – das sei auch Ziel der im Vorjahr neu ausgearbeiteten Strategie der Bank. Die Ratingagentur Standard & Poors habe die Bank außerdem mit einem A-Rating mit positivem Outlook bewertet. Am Filialnetz von 27 Niederlassungen will die HYPO NOE weder in Niederösterreich noch in Wien aktuell etwas verändern, erklärt Viehauser. Außerdem werde man weiter auf spezielle Karrieremodelle für Mitarbeiter und Homeoffice-Möglichkeiten setzen, so Vorstand Birkner.