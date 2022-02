Kiennast-Gruppe erwirtschaftete 94 Millionen Euro Umsatz

Die Kiennast-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Gars am Kamp (Bezirk Horn) steigerte im Vorjahr ihren Umsatz um 5,4 Prozent von 89,2 (2020) auf 94 Millionen Euro. Das Vorkrisen-Niveau von 2019 wurde aber mit 99,3 Millionen Euro noch nicht wieder erreicht.

Das Familienunternehmen in 9. Generation besitzt und hält Beteiligungen in den Branchen Lebensmitteleinzelhandel (Nah&Frisch, Nah&Frisch punkt, unik), Gastronomie (Eurogast Kiennast, Pilz&Kiennast, Lichtenegger) und führt ein eigenes Kaufhaus in Gars am Kamp mit Supermarkt, Modeboutique, Trafik und Tankstelle.

Personalstand in Krise ausgebaut

Auch in der Krise habe Kiennast weiter an seinen strategischen Unternehmenszielen gearbeitet und einige wichtige Weichenstellungen und erfreuliche Projekte vorangetrieben, heißt es in einer Presseaussendung.

Kiennast investierte im Vorjahr in eine 400 KWp starke Photovoltaik-Anlage am Standort Gars am Kamp. Mit der Anlage am Dach des Logistik-Zentrums wird mehr als 80 Prozent des Strombedarfs der Kühlung gedeckt. Foto: Tony Gigov

„Wir sind mit allen Anstrengungen gut durch die letzten zwei Krisenjahre gekommen und freuen uns, ab 2022 mit voller Mitarbeiterstärke durchstarten zu können“, sagen die zwei Geschäftsführer Alexander und Julius Kiennast. Der Personalstand konnte während der zwei Pandemiejahr sogar ausgebaut werden. Derzeit beschäftigt die Gruppe 365 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Nah&Frisch profitierte von Regionalitäts-Trend

Viele Kaufleute konnten durch den stärkeren Fokus auf Frische, Bio und Regionalität bei den Konsumenten punkten, heißt es von Kiennast. Mit "Unser G'schäft für Ebenthal" im Weinviertel, welches von der Gemeinde betrieben wird, sowie Nah&Frisch-Riedl in Reingersim im nördlichen Waldviertel verzeichnete die Gruppe auch einige Neueröffnungen im Vorjahr.

Für das Jahr 2022 sind neue Standorte etwa in Katzelsdorf (März) und Weitersfeld (Juli) geplant. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden funktioniere partnerschaftlich und sehr professionell, sagt Julius Kiennast.

Auch das Nahversorgerkonzept "Nah&Frisch punkt" wurde im Vorjahr auf weitere fünf Socar-Tankstellen (Bad Gleichenberg, Gössendorf, Perg, Kirchbach, Eisenerz) ausgerollt. Damit gibt es 22 Standorte mit einem Tankstellenshop..

Übernahme von Lekkerland Österreich

Für die strategische Weiterentwicklung im Tankstellen- und Conveniencebereich gründete Kiennast gemeinsam mit der Unimarkt Gruppe im Juni die unik GmbH als 50:50 prozentige Partnerschaft. Dies war die Vorbereitung für die geplante Übernahme von Lekkerland Österreich – vorbehaltlich der Freigabe durch die Bundeswettbewerbsbehörde, um unik GmbH als führenden nationalen Anbieter für den Unterwegskonsum zu etablieren.

„Die Bündelung der Kompetenzen der drei Firmen Kiennast, Unimarkt und Lekkerland bei Sortiment, Logistik, Gastro und Tankstellenshops bringt unseren Kunden erhebliche Vorteile. Lekkerland bleibt zudem in österreichischer Hand", sagt Kiennast.

Gastronomie, Hotellerie, Großküche

Im Bereich Gastronomie und Hotellerie konnte die Gastro Vertriebsschiene von Kiennast im Vergleich zu 2020 wieder zulegen. Mit einem Gesamtumsatz von 42,3 Millionen Euro. konnte das Unternehmen ein positive Umsatzentwicklung von rund 15 Prozent ausweisen. Durch die wiederholten Lock Downs und Einschränkungen musste Kiennast das Jahr im Bereich Gastronomie noch leicht hinter dem Vor-Pandemie-Niveau 2019 abschließen. Man blicke aber wieder sehr positiv in die Zukunft.

Mit der Gmünder Markthalle konnte sich die Unternehmensgruppe auch 2021, trotz Corona Pandemie, gut entwickeln und wiederholt als der Ansprechpartner im nördlichen Waldviertel präsentieren – sowohl für Gastronomie- als auch Privatkunden konnte sich Eurogast Pilz&Kiennast sehr positiv am Markt behaupten und weiterentwickeln.

Neues Bürogebäude und PV-Anlage

Im Sinne der Kiennast Nachhaltigkeits-Agenda investierte das Unternehmen im Jahr 2021 in eine 400 KWp starke Photovoltaik-Anlage am Logistik-Gebäude. Der dadurch gewonnene Strom wird zu mehr als 80 Prozent für den eigenen Bedarf der gesamten Kühlung im Logistikzentrum verwendet. Kiennast wolle damit die Reduktion von CO2-Emmissionen weitervorantreiben und setzt dabei auf Schonung von Ressourcen.

Für den geplanten Neubau des Bürogebäudes am Areal des Logistikzentrums in Gars am Kamp erfolgt nach fertiggestellter Planung derzeit die Ausschreibung der einzelnen Gewerke. Im Mai 2022 soll der Spatenstich des Bürokomplexes, der bis zu 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Platz bieten soll, erfolgen. Fertigstellung ist für Mitte 2023 angepeilt. „Wir wollen mit unserer neuen Bürozentrale unseren MitarbeiterInnen ein moderner Arbeitgeber sein. Neue Arbeitsweisen, verbesserte Kommunikation, Platz für Projektarbeiten, eine großzügige Kantine, begrünter Erholungsraum, all das möchten wir unseren MitarbeiterInnen bieten“, sagt Alexander Kiennast.

Über 9 Millionen Euro Umsatz im Kaufhaus Gars

Im Kaufhaus in Gars am Kamp erwirtschaftete Kiennast einen Umsatz von 9,1 Millionen Euro und dabei ein Plus in allen Abteilungen. Der Nah&Frisch Supermarkt verzeichnete durch Fokus auf Regionalität und lokale Produzenten eine sehr starke Entwicklung, auch Mode Abteilung und Tankstelle konnten wieder einen Aufwärtstrend einleiten, heißt es in der Presseaussendung. In Summe beschäftigt Kiennast dort 35 MitarbeiterInnen in den Abteilungen Supermarkt, Mode, Trafik und Tankstelle.