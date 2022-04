Raiffeisen-Holding NÖ-Wien 2021 erholt: Große RBI-Abschreibung

Werbung

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien hat für 2021 rund 202,4 Mio. Euro Gewinn ausgewiesen, nach einem Verlust von 183,6 Mio. Euro im Vorjahr. Deutlich höher wäre der Gewinn gewesen, hätte es nicht außerordentliche Vorsorgen, insbesondere ein Impairment auf die Beteiligung an der Raiffeisen Bank International (RBI), in Höhe von rund 285 Mio. Euro gegeben, teilte die Gruppe am Freitag mit.

Zum Gewinn der Holding trug der RLB NÖ-Wien-Konzern 62,2 Mio. Euro bei, ohne Abschreibung auf die RBI hätte das operative Ergebnis 350,7 Mio. Euro betragen.

Zugleich wurde heute die schon länger beschlossene Übergabe der Führung der RLB NÖ-Wien und der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien von Klaus Buchleitner auf Michael Höllerer vollzogen. Buchleitner hatte nach zehn Jahren an der Spitze seine Mandate auf eigenen Wunsch nicht mehr verlängert.