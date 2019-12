Gebaut wird sie zwar noch nicht, aber zumindest ist entschieden, dass sie gebaut werden darf – und das ist nach mehreren Jahren tatsächlich die große Schlagzeile des Jahres, wenn es um Bauprojekte geht. Die Rede ist von der Dritten Piste am Flughafen Wien-Schwechat. Im März wird bekannt, dass der Verwaltungsgerichtshof als letzte Instanz die Einsprüche von Bürgerinitiativen abgelehnt hat.

Allerdings wird es noch ein wenig dauern, bis die Dritte Piste auch tatsächlich im Einsatz sein wird. Die Flughafen-Vorstände Günther Ofner und Julian Jäger haben von einer Inbetriebnahme „nicht vor 2030“ gesprochen. Die Bauzeit wird sechs bis sieben Jahre in Anspruch nehmen. Bis zum Baustart müssen auch noch Grundstücke angekauft und die Verschiebung einer Pipeline, einer Bundesstraße und etwa Windrädern geplant werden.

Die ÖBB investieren in ihren neuen Bildungcampus in St. Pölten 70 Millionen Euro, Baustart ist Ende 2019. Es entsteht ein österreichweites Kompetenzzentrum, das die Aus- und Weiterbildung des Unternehmens bündelt. Das Projekt soll im Dezember 2021 abgeschlossen sein, die Lehrtätigkeit im April 2022 starten. Auf rund 20.000 Quadratmetern entstehen in St. Pölten beispielsweise Seminarräume für 20 bis 30 Personen, Lehrstellwerke, Simulationsanlagen, ein Nächtigungstrakt sowie eine Lehrmodell- und eine Gleisbauhalle sowie Verschubgleise.

Elf Milliarden Euro für Ausbau des Bahnangebots

Die sprichwörtlichen Weichen wurden auch für den Ausbau des Bahnangebots in der Ostregion, also Niederösterreich, Wien und das Burgenland, gestellt. Verdichtete Takte, mehr Kapazität und mehr Verbindungen in den kommenden zehn bis 15 Jahren soll das bringen. 15 Jahre lang gilt der Vertrag zur Sicherstellung der Leistungen von Wiener Lokalbahnen und Badner Bahn sowie der NÖVOG, zehn Jahre von ÖBB und Raaberbahn.

Konkret wird das Angebot auf Schiene in der Ostregion bis 2035 um 25 Prozent, also ein Viertel des aktuellen Angebots im Jahr 2019, ausgebaut. Diese Ziele haben natürlich ihren Preis: Elf Milliarden Euro beträgt das Auftragsvolumen.

Ähnlich wie die Dritte Piste wird auch das Projekt Breitspurbahn, also der Ausbau der Breitspurverbindung für Güterzüge, seit Jahren diskutiert. Mitte März 2019 unterzeichnet Österreich gemeinsam mit der Slowakei und Russland eine diesbezügliche Absichtserklärung. Konkret soll die Breitspurbahn aus der Slowakei nach Österreich verlängert werden und so das europäische Bahnnetz mit dem asiatischen Raum verbinden. Es formierten sich Bürgerinitiativen gegen das Projekt, zuletzt kündigen alle Gemeinden im Bezirk Bruck an der Leitha Widerstand gegen alle Verfahrensschritte an.