Wäre nicht die Ibiza-Affäre gewesen, wäre Klimakrise wohl das Wort des Jahres 2019. Niederösterreichs Politik sieht sich an vorderster Front im Kampf dagegen. Ein Beispiel für die Vorreiterrolle des größten Bundesland ist das Verbot von Ölheizungen für Neubauten, das Anfang des Jahres in Niederösterreich in Kraft tritt – und ab Anfang 2020 in ganz Österreich gilt. Ein anderes Beispiel ist die vorzeitige Schließung des Kohlekraftwerks in Dürnrohr. Eigentlich 2025 geplant, wird der Betrieb bereits im August runtergefahren.

Für viele der 90 Mitarbeiter bricht eine Welt zusammen: Sie waren hier seit der Eröffnung 1987 tätig. Doch woher kommt jetzt der Strom für bis zu 750.000 Haushalte, die zuletzt von Dürnrohr versorgt wurden? Rein physikalisch betrachtet kompensiert Strom aus dem benachbarten Ausland oft die Versorgungslücke – vor allem, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind lau ist. Dieses Dilemma zwischen Anspruch und Wirklichkeit stand schon am Beginn des Kohlekraftwerks: Denn errichtet werden musste es nur deshalb, weil die Österreicher gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf stimmten.

Klima- und Energiestrategie beschlossen

Einen Ausweg aus diesem Dilemma soll die Klima- und Energiestrategie bringen, die der Landtag 2019 beschließt. Die Ziele sind ehrgeizig. Die Treibhausgas-Emissionen sollen bis 2030 um 36 Prozent reduziert werden, der Ausbau von Biomasse-Kraftwerken sowie Wind- und Wasserkraftanlagen vorangetrieben werden. Niederösterreich setzt zugleich besonders auf Photovoltaik. Der Anteil von Sonnenstrom soll bis 2030 verzehnfacht werden.

Alle Gebäude des Landes werden mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, der eigene Fuhrpark großteils auf E-Autos umgestellt. 2030 soll jedes fünfte Fahrzeug ein E-Auto sein. Niederösterreich habe in der Klimapolitik etwa 15 Jahre Vorsprung auf den Bund, bekräftigt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Klimaschutz-Experten loben die Bestrebungen zwar, sehen die Ansätze der NÖ-Politik aber auch kritisch: So moniert Thomas Schinko vom IIASCA-Institut in Laxenburg, dass Niederösterreich zwar die E-Mobilität fördere – sich zugleich aber zu wenig bemühe, dass sich Menschen Wege mit dem Auto überhaupt sparen. Auch sei das Bemühen, den Energiebedarf durch Verhaltensänderungen der Bevölkerung zu reduzieren, mäßig.