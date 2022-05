Raiffeisen zog Bilanz: „Wir sind gerüstet“

Werbung

Nach zweijähriger Corona-Pause fand die Jahrestagung der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien wieder in der Messe Wien statt. Im Mittelpunkt diesmal: Die symbolische Übergabe des Taktstocks von Klaus Buchleitner an seinen Nachfolger als Generaldirektor Michael Höllerer. Raiffeisenholding-Obmann Erwin Hameseder verlieh Buchleitner zum Abschied das Goldene Ehrenzeichen mit Brillant – das habe „noch niemand bekommen“, betonte Hameseder.

Zugleich strich er hervor, dass die Raiffeisenlandesbank trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie ein erfolgreiches Jahr hinter sich habe – und die Kernkapitalquote auf 19 Prozent steigern habe können: „Wir sind für die Herausforderungen, die auf uns zukommen, gut gerüstet.“

Der neue Generaldirektor Michael Höllerer betonte, er sei „gekommen, um zu gestalten“, und strich hervor, dass sich Raiffeisen nicht nur als Bank verstehe, sondern als Partner in allen Lebenslagen. Die Landesbank und die Holding würden sich „in Organisation und Aufbau grundlegend verändern“, kündigte er an.

Generell, so der Tenor der Jahrestagung, sei der Genossenschafts-Gedanke von Friedrich Wilhelm Raiffeisen angesichts der aktuellen Bedrohungen durch Teuerung, Klimakrise und Ukraine-Krieg aktueller denn je. „Die Solidarität ist das, was wir heute am meisten brauchen“, betonte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. „Nur zusammen und miteinander“ seien die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen, ergänzte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die auch ankündigte, dass 100 Kasernen in den nächsten Jahren energieautark werden sollen.

Für Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf ist die Versorgungssicherheit gemeinsam mit der Klimakrise das große Thema der Zukunft, das ursächlich zusammenhängt: „Die Energiewende ist eben nicht nur eine Frage des Klimas, sondern auch der Versorgungssicherheit.“