Weinlese: „Voraussetzungen für einen guten Jahrgang sind gegeben“

„Wie der Jahrgang werden wird, wissen wir erst, wenn die Trauben im Keller sind“, sagt Johann Grassl, Weinbauberater der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer (LKNÖ) und verweist auf ein altes Sprichwort aus dem Weinbau. Prognosen zu Qualität und Menge seien vier bis sechs Wochen vor der Lese noch schwer einzuschätzen. Allerdings können die niederösterreichischen Weinbäuerinnen und Weinbauern aktuell optimistisch sein. „Die Niederschläge haben gepasst, das Wetter hat dem Wein sehr gut getan. Somit sind die Grundvoraussetzungen für einen guten Jahrgang auf jeden Fall gegeben“, sagt Grassl. Allerdings bleibe das nur so, wenn Extremwetterereignisse, wie Starkregen oder Sturm, bis zur Lese keine Schäden anrichten.

Johann Grassl: "Wenn keine Extremwetterereignisse passieren, wird es ein guter Jahrgang". Foto: LK NOEEva Posch

In etwa vier Wochen startet das Industrieviertel, also beispielsweise die Thermenregion, mit der Lese. In anderen Regionen dauert es sogar noch sechs bis acht Wochen, bis Wein gelesen wird. „Da kann noch viel passieren, aber wir hoffen natürlich, dass es so bleibt“, betont Grassl. Die kühle Phase der letzten Wochen habe die Lesezeit bereits etwas nach hinten verschoben. Im Vergleich zum Vorjahr sei man etwa zwei Wochen später dran. Problem sei das keines. „Die Lese ist sogar angenehmer, wenn die Temperaturen schon niedriger sind“, klärt Grassl auf.

Grüner Veltliner steht in NÖ „unangefochten“ an erster Stelle

Mehr als 7.000 Weinbaubetriebe bewirtschaften in Niederösterreich rund 26.500 Hektar Wein. Davon wird auf etwa 21.000 Hektar Weißwein angebaut und auf der restlichen Fläche, nämlich auf 5.500 Hektar, Rotwein. „In Niederösterreich steht der Grüne Veltliner unangefochten an der Spitze der Weinsorten“, sagt Grassl. Alle anderen Sorten liegen laut dem Weinexperten weit dahinter. Diese „Rangordnung“ gebe es außerdem bereits seit einigen Jahren, da sich die Sorten von Jahr zu Jahr kaum ändern.