Zu viele Knödel auf einem Teller, kein passendes Menü: Frust und Enttäuschung herrscht aktuell unter angehenden Köchen in Niederösterreich. Vergangene Woche traten 15 Kandidaten zu ihrer Lehrabschlussprüfung in Geras an. 60 Prozent (bzw. neun Kandidaten) rasselten durch.

Damit ist die Durchfallquote der Koch-Lehrabschlussprüfung, die von der WKNÖ rund zehn Mal jährlich an den beiden Berufsschulstandorten in Geras und Waldegg abgehalten wird, ungewöhnlich hoch: Normalerweise schafft ein Drittel der Kandidaten den praktischen Test zum Abschluss nicht.

Als Grund für den erfolglosen Durchgang nennt man bei der WKNÖ mangelnde Vorbereitung der Prüflinge. An der Corona-Situation liegt es jedenfalls nicht, wird betont: „Die Betriebe haben auch in Zeiten der Lockdowns ihre Lehrlinge fachlich gut ausgebildet.“

Wirte hoffen nun, dass die angehenden Fachkräfte den Kochlöffel trotzdem nicht an den Nagel hängen. Denn ihre Künste sind heiß begehrt: Beim AMS sind zurzeit 479 Stellen in diesem Bereich offen. „Wegen der Lockdown-Phasen haben sich viele Arbeitnehmer von der Gastronomie weg umorientiert. Die Konsequenz ist ein Mangel an Fachkräften.“ Eine Lehre zum Koch oder zur Köchin machen in NÖ aktuell 421 Personen.