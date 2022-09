NÖN-Diskussion:„Red ma übern Euro“

Werbung

Vor 20 Jahren, am 1. Jänner 2002, wurde das Euro-Bargeld in zwölf EU-Mitgliedstaaten gleichzeitig eingeführt. Ein historischer Moment und auch ein Jubiläum für die österreichische Bevölkerung, denn sie bezahlt seit 20 Jahren mit dem Euro. Der Euro bietet aber auch viel Platz für Diskussionen und diese möchte die Oesterreichische Nationalbank direkt mit Ihnen vor Ort in den Bundesländern diskutieren. Das Nationalbank-Forum in Niederösterreich findet am 28. September 2022 in St. Pölten, in der Hypo NOE, ab 18 Uhr, mit Vize-Gouverneur Gottfried Haber und den Niederösterreichischen Nachrichten mit den beiden NÖN Chefredakteuren Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger statt.

Nationalbank-Forum in NÖ

28. September, ab 18 Uhr

Hypo NOE Panorama,

Hypogasse 1, 3100 St. Pölten