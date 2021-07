Ende Juni verzeichnet das Arbeitsmarktservice (AMS) mit 109.000 offenen Stellen – davon 16.411 in Niederösterreich – einen Rekordwert. Mit 46.003 Personen befinden sich in Niederösterreich derzeit 28,4 Prozent weniger auf Jobsuche als im Vorjahr. „Die Zahlen sind ein guter Indikator für den langsamen, aber soliden Konjunkturaufschwung“, sagt der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger.

Das Niveau vor der Krise ist damit aber noch nicht erreicht. Konkret waren im Juni 2019 1.326 Menschen, also drei Prozent weniger, auf Jobsuche. Zum Vergleich: Diesen Mai waren es noch 8,1 Prozent mehr Jobsuchende als im selben Monat vor der Corona-Pandemie.

Der Rückgang der Arbeitslosen war in der Gastronomie und im Handel besonders spürbar, genauso im Bereich Gebäudebetreuung und Arbeitskräfteüberlassung sowie in der Warenerzeugung und im Baubereich. Darüber hinaus hat mehr als die Hälfte der suchenden Jugendlichen einen neuen Job gefunden. Die Nachfrage bei Lehrstellen steige besonders, so Landesgeschäftsführer des AMS NÖ Sven Hergovich. In Hinblick auf den Fachkräftemangel sei das jedenfalls eine erfreuliche Entwicklung, so Hergovich.