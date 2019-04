„Die Arbeitslosigkeit ist weiter gesunken und wir erwarten einen starken Beschäftigungsanstieg. Durch die starke Auftragslage gibt es deutliche Personalaufstockungen in den Betrieben. So waren zuletzt mit 612.549 um 15.624 (oder 2,6%) mehr Personen in einem unselbstständigen Beschäftigungsverhältnis als im Vorjahr. Das ist nach Jänner 2018 der zweitgrößte Anstieg seit Beginn der 90er Jahre“, sagt der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger.

Niederösterreich setze den Schwerpunkt auf eine noch gezieltere Ausbildung von Fachkräften. Auch die NÖ Lehrlingsoffensive sei ein Meilenstein. "Wir investieren gemeinsam mit dem AMS NÖ und dem EU-Sozialfonds 46 Millionen Euro in die Zukunft unserer Jugend“, berichtet Eichtinger.

Größter Rückgang der Arbeitslosen am Bau

Auch AMS NÖ-Chef Sven Hergovich freut sich über die positiven Zahlen: „In Niederösterreich waren Ende März 52.064 Personen bei den AMS-Geschäftsstellen arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einem Minus von 7,2% gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Der größte Rückgang der Arbeitslosigkeit konnte aufgrund der günstigen Witterung und sehr guten Auslastung der Betriebe in den Bauberufen (-25,4%), den Metall- und Elektroberufen (-13,4%), den Fremdenverkehrsberufen (-9,2%) sowie den Hilfsberufen (-5%) verzeichnet werden.“

Weiterer Job-Anstieg für März erwartet

Ein starker Beschäftigungsanstieg wird auch für März erwartet (+15.000 od. 2,5% auf 625.000): „Im März 2019 können wir bei der Beschäftigung ein Plus verzeichnen. Nach den ersten Einschätzungen können wir mit ca. 625.000 unselbstständig Beschäftigten rechnen. Das sind 15.000 Personen mehr (+2,5%)“, erklärt Landesrat Martin Eichtinger.

NÖ-Daten besser als die des Bundes

„Der aktuelle Rückgang ist stärker als der Bundestrend mit einem Minus von 5,4%. Das liegt vor allem an der anhaltend guten Baukonjunktur. Hier konnte die Arbeitslosigkeit in NÖ um 25,4% gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Aber auch im Tourismus ist in NÖ die Arbeitslosigkeit, anders als in Gesamtösterreich, mit -9,2% stärker rückläufig. Ein erfreuliches Minus gibt es auch bei den Jugendlichen um 16,7%, bei langzeitarbeitslosen Personen um 17% und bei älteren Arbeitslosen um 0,6%“, analysiert AMS-Chef Sven Hergovich.