Es sei die Kombination aus einem Lebensalter über 50 und einer mehr als einjährigen Arbeitslosigkeit. Diese Personengruppe bereitet dem Vorstand des Arbeitsmarktservice (AMS), Johannes Kopf, bei der Jobvermittlung das größte Kopfzerbrechen. Diese Kombination sei „gefährlich“. Zur Bewältigung dieser Situation „fällt uns allen nicht viel ein“, räumt Kopf ein.

Anlass für diesen Befund war die Vorstellung des im Manz-Verlag erschienenen Buches „ArbeitnehmerInnen 50+“ im Rahmen der Generationen-Akademie der Denkwerkstatt St. Lambrecht am Dienstagabend in Wien. Unter der Herausgeberschaft des Universitätsprofessors für Arbeits- und Sozialrecht an der Linzer Kepler Universität, Reinhard Resch, haben 19 Autoren versucht, speziell auch Chancen dieser Altersgruppe aufgezeigt. Dabei wurden vom Förderrecht bis zur Arbeitspsychologie unterschiedliche Aspekte beleuchtet.

Auch AMS-Chef Kopf strich bei seinem Diskussionsbeitrag Positives hervor. So sei die Zahl der älteren Beschäftigten zwischen 2008 und 2017 um 57 Prozent gestiegen. Das war eine Folge der Demografie mit mehr Menschen über 50 Jahren. Allerdings betonte er im nächsten Satz, dass auch die Arbeitslosigkeit bei Älteren um 134 Prozent gestiegen sei.

"Das Einstellen älterer Arbeitsloser ist noch kein Modetrend"

Dabei gebe es in den Betrieben sehr viele Menschen, die im Alter 50 plus seien und auch angesehen seien. Kritisch wird es für diese Menschen jedoch dann, wenn sie für längere Zeit ihren Beruf verloren haben. „Die Einstellung älterer Arbeitsloser ist leider noch kein Modetrend“, bedauerte Kopf.

Als Begründung führte er an, dies habe stark mit Vorurteilen zu tun. Das betrifft vor allem deren Leistungsfähigkeit. Deswegen müsse nach Ansicht des AMS-Chefs in dem Punkt angesetzt werden: „Es geht wirklich um die Bekämpfung von Vorurteilen.“

Tullner Neurologe weist auf "Jugendkult" in Gesellschaft hin

Unterstützung gab es für Kopf auf dem Podium von einem Mediziner, dem Leiter der Klinischen Abteilung für Neurologie am Universitätsklinikum Tulln der Karl Landsteiner Privatuniversität, Walter Struhal. Sein Befund lautete, es gebe „eine sehr auf jugendlich getrimmte Gesellschaft“. Dieser „Jugendkult“ wird zum Problem für ältere Arbeitnehmer, speziell dann, wenn sie krank werden.

Das führe dazu, dass Betroffene früh in eine Schiene kämen, dass sie dann halt „in den Ruhestand gehen“ sollten. „Wir stehen in einer Leistungsgesellschaft, wo man jederzeit leistungsfähig sein muss, aber nicht sein kann“, stellte Struhal fest. So könnten manche Erkrankte drei Stunden lang ihre volle Leistung bringen, aber dann müssten sie eine Pause machen.

Ältere Arbeitnehmer und Menschen seien zwar nicht mehr so schnell wie Jüngere, räumte er ein, aber dafür könnten sie dank ihrer Erfahrung Einschätzungen im Kontext der Arbeit besser treffen. „Diese Ressource wird zu wenig geschöpft“, diagnostizierte der Neurologe.

Kritik an Aktion 20.000: „Es war nicht Arbeitsmarktpolitik“

AMS-Chef Kopf nahm bei dem Diskussionsabend eine bemerkenswerte Differenzierung im Hinblick auf die Aktion 20.000 vor. Mit dieser werden ältere Arbeitslose unterstützt, die vor allem in Gemeinden nach längerer Arbeitslosigkeit einen Anknüpfungspunkt an das Arbeitsleben fanden.

Die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung hat diese Aktion unter massiver Kritik der SPÖ heuer gestoppt. „Es war für mich nicht Arbeitsmarktpolitik, das war mein Kritikpunkt“, strich Kopf hervor. „Das heißt nicht, dass das falsch ist“, aber es handle sich dabei um Sozialpolitik. Diese werde eben nicht aus AMS-Mitteln gespeist.

Struhal hob hervor, es gebe Unterschiede je nach Geschlecht bei Älteren. So habe man bei Schlaganfällen die Entwicklung, dass diese Männer in der Vergangenheit in früheren Lebensjahren betroffen haben als jetzt. Bei Frauen mache sich etwa bemerkbar, dass diese mittlerweile häufiger Raucherinnen seien, was das Risiko erhöht.

Betreuung dementer Menschen droht zur Belastung für Frauen zu werden

Auf eine bevorstehende bedrohliche Entwicklung machte der Tullner Facharzt zusätzlich aufmerksam. Dabei geht es um die Betreuung der zunehmenden Zahl demenzerkrankter Menschen. Diese Betreuung werde derzeit hauptsächlich von Frauen geleistet, was eine zusätzliche Belastung für diese darstellt. Das werde „eine große Herausforderung für die Zukunft sein“, warnte Struhal.