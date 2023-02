St. Pölten - Wien: Was die Hochleistungsbahn für NÖ brachte

Werbung

Als „historischen Tag“ bezeichnete Altlandeshauptmann Erwin Pröll den Baustart für die neue Westbahnstrecke zwischen St. Pölten und Wien am 21. Februar 2003. Die zweigleisige, 44 Kilometer lange Neubaustrecke mit dem Regionalbahnhof Tullnerfeld sollte ergänzend zur „alten Westbahnstrecke“ mehr Kapazitäten für den Regional- und Personenverkehr schaffen, die Öffis für Pendler attraktiveren und gleichzeitig die Westautobahn (auch) vom Schwerverkehr entlasten.

Seit Inbetriebnahme mit Fahrplanwechsel im Dezember 2012 rauschen werktags über 220 Personen- und Güterzüge mit bis zu 230 km/h durch die acht Tunnel umfassende Bahnstrecke. Modernste Technik (Stichwort: ETCS) ermöglicht kürzere Zugsfolgen, höhere Geschwindigkeiten bei gleichzeitiger Steigerung der Sicherheit. „Im Vordergrund steht natürlich die unschlagbare Fahrzeit zwischen Wien und St. Pölten: im Fernverkehr 22 Minuten, im Nahverkehr 26 Minuten – mit Halt im Bahnhof Tullnerfeld“, heißt es von den ÖBB.

Davor reiste man in einem schnellen Zug nach Wien bzw. St. Pölten über 40 Minuten. Heute nutzen etwa 40 Prozent aller Wien-Pendler aus dem westlichen Niederösterreich die Öffis, um in die Bundeshauptstadt zu kommen. Gesamtinvestitionsvolumen für die Neubaustrecke inkl. Lainzer Tunnel: 2,8 Milliarden Euro.

Die neue Westbahnstrecke zwischen St. Pölten und Wien (rot) mit dem Wienerwaldtunnel als drittlängsten Tunnel Österreichs (13 km). Die „alte Westbahnstrecke“ ist darunter (grau) eingezeichnet. Foto: ÖBB/Irene Weichselbaumer

Durch den Ausbau und den bestellten Regionalverkehren sei der Öffentliche Verkehr in NÖ auf ein neues Level gehoben worden, sagt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Das habe auch deutlich die Lebensqualität in St. Pölten erhöht. So sieht das auch der St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler: „Die seinerzeit gesetzten Maßnahmen in der traditionsreichen Eisenbahnstadt helfen uns, wirtschaftliche Interessen und Lebensqualität für die Bevölkerung zu kombinieren.“

Eine „gewachsene Standortqualität“ lasse sich auch an steigenden Anfragen von Bauträgern und Ansiedlungswilligen, privat und gewerblich, aus dem Wiener Raum ablesen.

Künftig wollen die ÖBB jedenfalls durch Digitalisierung und digitale Zugsteuerung die Kapazitäten entlang der Westbahnstrecke optimieren und erweitern – „vor einem allfälligen weiteren Ausbau“.