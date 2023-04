Think Big: Die junge Generation setzt ihre Ideen tatsächlich um

Werbung

Keinen Krieg, eine zukunftsorientierte und chancengerechte Schule, Gleichheit und das Ende fossiler Energieträger. Diese vier Dinge würden die Jugendlichen, die Gäste beim Jugendsymposium von Raiffeisen Niederösterreich-Wien waren, verändern, wenn sie könnten. Dass die nachkommenden Generationen sowohl für die Arbeitswelt als auch für die Zukunft im Allgemeinen ausschlaggebend sind, weiß auch Generaldirektor Michael Höllerer. „Es ist mir ein großes Anliegen auf die Bedürfnisse der jungen Menschen einzugehen. Raiffeisen Niederösterreich-Wien ist ein traditionelles Unternehmen und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir die Zukunft trotzdem aktiv und innovativ mitgestalten“, so Höllerer in seinen Begrüßungsworten an die Jugendlichen.

Das Unternehmen habe, um Innovationen voranzutreiben, vor kurzem auch einen hauseigenen Innovationsprozess gestartet, bei dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Ideen einbringen können.

Die Arbeitswelt wird sich verändern

„Im Jahr 2035 besteht 75 Prozent unserer arbeitenden Gesellschaft aus den Generationen Y, Z und Alpha (alle ab 1990 Geborenen, Anmerkung)“, erläutert Speakerin Steffi Burkhart im Rahmen ihres Vortrages zum Thema New Work. Die Psychologin und Hochschuldozentin ist sich sicher, dass die Arbeitswelt in den kommenden Jahren einen Wandel erleben wird. Laut ihr wird das klassische 9-to-5 Arbeitsmodell verschwinden, die Angestellten können sich selbst aussuchen, von wo aus sie ihre Arbeit machen, und Jobeinsteiger und -einsteigerinnen werden im Laufe ihrer Karriere ihren Job circa achtmal wechseln.

Burkhart betont die Relevanz der nachrückenden Generationen und macht den Jugendlichen Mut, Krisen standzuhalten: „Lasst euch von den großen Problemen unserer Zeit nicht abhalten. Es gab es schon immer Krisen und es gab auch immer Lösungen dafür“. Eine Zeit, in der Jugendliche ihre Wünsche und Ideen auch wirklich so umsetzen können wie heute, habe es laut der New Work Expertin noch nie gegeben.

Innovation - was ist das?

Auch der zweite Speakter des Abends, Innovationsexperte und Futurist Nick Sohnemann, rät den Jugendlichen keine Angt vor Veränderung zu haben. Die Welt, wie wir sie heute kennen, werde schon in wenigen Jahren durch künstliche Intelligenz und die Weiterentwicklung von Technologien nicht mehr existieren.

Um eigene innovative Ideen umzusetzen, sollte man diese manchmal noch vor ihrer eigentlichen Umsetzung ausprobieren und testen, ob sie auf Interesse stoßen. Beispielsweise könne man durch Visualisierungen und Filme zeigen was man vor hat. Den wichtigsten Rat gibt der Keynote Speaker aus Hamburg zum Schluss: „Bleibt offen für Neues, bleibt neugierig und lasst euch von niemandem abhalten“.