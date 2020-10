Kleine Kästchen für den Stromkasten sind das Produkt der „E-Friends“, das dabei helfen soll, die Energiewende auf den Weg zu bringen. Das Unternehmen mit Sitz in Nappersdorf (Bezirk Hollabrunn) will dafür sorgen, dass der Strom, den jemand etwa durch eine PV-Anlage auf seinem Dach gewinnt, direkt verkauft oder verschenkt werden kann. „Das Ziel ist es, die Energie lokal zu produzieren und lokal zu verwenden“, erzählt Co-Gründerin Klara Dimmel.

„E-Friends“ ist eines von 170 Startups, die in den vergangenen zehn Jahren in NÖ gegründet wurden. Mit deutlichem Abstand zu Wien gilt NÖ damit gemeinsam mit Tirol als zweitbeliebtester Start-up-Standort.

Mit einem Thema aus dem Energie- und Umwelt-Bereich ist „E-Friends“ in Niederösterreich in guter Gesellschaft: Im Vergleich zu anderen Bundesländern verfolgen die Startups hierzulande besonders häufig ökosoziale Ziele, heißt es im Start-up-Monitor. Über die Hälfte, nämlich 58 Prozent der dazu Befragten, gaben an, soziale und/oder ökologische Ziele prioritär zu behandeln. Österreichweit ist der Anteil mit 44 Prozent geringer.

Konkret zielen viele NÖ-Startups auf die Entwicklung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen, die Reduktion des Ressourcenverbrauchs etwa bei Energie und Wasser oder den Wechsel zu nachhaltigen Materialien ab. Erklärbar ist dieser Trend, laut dem Startup-Monitor, unter anderem aufgrund der Branchenstruktur. So stellen NÖ-Startups überproportional häufig Konsumgüter und industrielle Produkte her, sind aber auch überdurchschnittlich oft in den Life Sciences angesiedelt.

Entwickelt hat sich in NÖ eine wachsende Startup-Community. Beigetragen haben dazu Unterstützungsprogramme, die (zukünftigen) Gründern am Weg von der Idee zur eigenen Firma helfen sollen.

Gründer-Programme beginnen an den FHs

Begonnen wird damit schon an den Fachhochschulen. Dort wird etwa der Creative Pre Incubator (CPI) angeboten. In Wieselburg, St. Pölten und Krems erhalten pro Jahr vier bis fünf Teams Coaching, können an Workshops teilnehmen und von bereits vorhandenen Netzwerken profitieren. „Ungefähr ein Viertel der Start-ups gründet dann tatsächlich“, erzählt CPI-Projektleiterin Ursula Steiner. In diesem späteren Stadium bieten Accent oder das Riz-up-Gründerservice Hilfe.

Dass Corona in der Branche großen Schaden anrichten wird, denkt Steiner übrigens nicht: „Die Krise hat dem Ganzen aus meiner Sicht bisher keinen Abbruch getan.“ Zu beobachten sei jedoch, dass sich die Ideen der jungen Gründer durch die Krise verändern. „Es kommt jetzt mehr aus dem Gesundheitsbereich“, meint Steiner.