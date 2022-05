Wirtschaftslandesrat Danninger: "Bleibts drauf, probiert es!"

Werbung

Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) erzählte etwa bei einem Talk mit JW-Landesvorsitzenden Mathias Past und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker über seinen eigenen beruflichen Weg, vom Bankangestellten zum ecoplus-Geschäftsführer und letztendlich Landesrat. Danninger machte den Jungen Mut, als Unternehmerin und Unternehmer flexibel, neugierig zu sein und Unternehmergeist zu zeigen.

"Jede und jeder, der überlegt, ein Unternehmen zu gründen: ihr seid nicht allein!", so Danninger und verweist auf die NÖ-Gründerland-Initiative vom Land NÖ und der WKNÖ. Zu Unrecht stehe das Unternehmertum immer wieder im Kritikpunkt, sagt Danninger und bricht dabei eine Lanze für die Selbstständigkeit. "Betriebe sind nicht Ausbeuter, sondern redlich bemüht, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen." Dort gebe es zahlreiche Unterstützungen und Beratungshilfen. Aktuelle (Ukraine-Krieg, Energiekrise, Lieferkettenprobleme) und künftige Herausforderungen könne man nur gemeinsam meistern. "Bleibts drauf, probiert es!", so Danninger an angehende Gründerinnen und Gründer.

Ecker: "Keiner weiß, was da noch auf uns zukommt"

Dieses Miteinander werde auch in der Kammer durch und durch gelebt. "Das Mitglied und die Frage, was hat es davon, stehen bei uns immer im Vordergrund", sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, der wie Landesrat Danninger rund zwei Jahre im Amt ist. Durch die Pandemie habe die Digitalisierung einen Riesenschritt nach vorne gemacht, sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und resümiert: "Es ist gut, dass es sie heute gibt." Die Arbeitswelt und der Markt seien derzeit einem enormen Wandel unterworfen. "Es bewerben sich nicht mehr Mitarbeiter bei Unternehmen, sondern umgekehrt. Es ist ein Ringen um die besten Köpfe", so Ecker. Auf die Pandemie mit Produktionsausfällen und Lieferkettenprobleme, folgte der Ukraine-Krieg mit massiven Verwerfungen rund um Energie und wiederum Lieferketten-Störungen. "Keiner weiß, was da noch auf uns zukommt", sagt Ecker.

Ecker lobte und bedankte sich für die enge, unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen WKNÖ und Land NÖ. "Es tut gut und macht bringt soviel mehr weiter, wenn man persönliche Befindlichkeiten außen vor lassen kann", sagt Ecker mit Blick auf die bisher stets amikale und professionelle Zusammenarbeit zwischen ihm und Danninger. Dadurch konnten über Jahrzehnte gewachsene Parallelstrukturen und Überschneidungen in der Kammer und beim Land - wie etwas beim Gründerservice oder in der Exportwirtschaft - beseitigt bzw. optimiert werden, so Danninger.

Digitalisierung als "die große Chance"

Zuletzt ermutigte Danninger die anwesenden Jungunternehmerinnen und -unternehmer die "große Chance" durch die Digitalisierung zu nutzen. "Das sei ihm bei einer kürzlichen USA-Reise einer NÖ-Wirtschaftsdelegation neuerlich sehr bewusst geworden. "Es gibt keinen einzige Branche, wo es hier keinen Anwendungsfall gibt", sagt Danninger. Mit dem Haus der Digitalisierung biete das Land NÖ jedenfalls KMU konkrete Hilfestellung und Anwendungsfälle in Sachen Digitalisierung und Weiterbildung an.