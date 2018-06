Es ist das Dauerthema der vergangenen Woche: die Arbeitszeitflexibilisierung – und der geplante 12-Stunden-Arbeitstag. Und die Wogen gehen hoch bei den Vertretern von Arbeitnehmern und Arbeitgebern.

Der ÖGB NÖ hatte am Montag (nach Redaktionsschluss, Anm.) zu einer Informationsveranstaltung für Personalvertreter geladen. In den Betrieben werden außerdem Betriebsversammlungen abgehalten. Für 30. Juni hat der ÖGB eine Demonstration in Wien angekündigt. Auch das Thema Streik steht im Raum. „Das behalten wir uns vor“, erklärt ÖGB-Landessekretär Christian Farthofer.

"In dieser Form darf der 12-Stunden-Tag nicht kommen"

Die Regierung wolle die Gesetzesnovelle „in Windeseile“ ohne Begutachtungsfrist durchs Parlament bringen, so dessen Kritik. Hauptkritikpunkt aus ÖGB-Sicht: Es gebe eine Beweislastumkehr beim Thema Freiwilligkeit. „Die Zustimmungspflicht zu angeordneten Überstunden fällt weg“, erklärt Farthofer. Stattdessen müsse der Arbeitnehmer darlegen, warum er aus privaten Gründen Überstunden nicht leisten kann. Auch die angekündigte freiere Zeiteinteilung durch die Mitarbeiter ist ihm ein Dorn im Auge. „Zeigen Sie mir einen Mitarbeiter, der selbst bestimmen kann, wann er kommt oder geht.“ Außerdem befürchtet Farthofer den Wegfall der Überstundenzuschläge.

„In dieser Form darf der 12-Stunden-Tag nicht kommen“, findet Farthofer klare Worte. Es brauche mehr Freizeit wie etwa in Form einer sechsten Urlaubswoche.

Die Kritik der Arbeitnehmer kann Veit Schmid-Schmidsfelden, Vorsitzender des sozialpolitischen Ausschusses in der Industriellenvereinigung, nicht nachvollziehen. Bei Gleitzeitvereinbarungen bleibe die Vorgehensweise unverändert (ein Überstundentopf werde angespart), ohne Gleitzeitregelung werde jede Stunde ab der neunten als Überstunde ausbezahlt. „Was sich ändert ist, dass es möglich ist, bis zu zwölf Stunden pro Tag zu arbeiten“, sagt Schmid-Schmidsfelden. Angesprochen auf schwarze Schafe, gegen die sich Arbeitnehmer in aufrechten Dienstverhältnissen schwer wehren können, sagt er: „Da ist die Industrie gefordert. Schwarze Schafe zu unterstützen ist nicht der Sinn der Gesetzesnovelle.“

Zwazl-Unmut über Image-Video

Wenig glücklich scheint übrigens WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl über das von der Wirtschaftskammer Österreich produzierte, drei Minuten lange Video zum Thema zu sein. Titel: „Willkommen in der neuen Welt der Arbeit“.

Gefragt danach, ob die WKNÖ das Video mitfinanziert hat, sagt Zwazl zur NÖN: „Ich verstehe den Unmut über dieses Video sehr gut. Grundsätzlich ist es so, dass Landeskammern österreichweite Kampagnen mitfinanzieren – wenn sie in die Entwicklung der Kampagne einbezogen sind. Das war diesmal nicht der Fall.“ Sie ortet daher „Gesprächsbedarf“.