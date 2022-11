Im Waldviertel wird abgefischt

Werbung

„Dennoch wird nach wie vor rund ein Drittel der Jahresproduktion zu Weihnachten verzehrt“, erzählt Andreas Fischer-Ankern vom Gut Kirchberg am Walde, in dem 26 Teiche mit einer Fläche von 180 Hektar bewirtschaftet werden und das damit über die größte Teich-Eigenfläche in Österreich verfügt.

Andreas Fischer-Ankern hebt die besonders gute Qualität der Waldviertler Karpfen dank sandiger Böden und Fütterung mit Bio-Getreide hervor. Foto: Hannes Ramharter

Abgefischt werden die Teiche jeweils an zwei Tagen der Woche von Ende September bis Mitte November. Dann kommen die Fische in Hälterungsanlagen sowohl bei den Teichwirten als auch im Handel, was sich auch positiv auf die Fleischqualität auswirkt, denn in diesen Anlagen gibt es keinen Schlamm. Fischer-Ankern hebt aber generell die gute Qualität der Waldviertler Karpfen hervor, da die Teiche hier sehr sandige Böden aufweisen und die Fische langsam wachsen.

Das Gut Kirchberg war die erste große Waldviertler Teichwirtschaft, die auf Bio umstellte und beliefert daher auch die REWE-Marke „Ja!Natürlich“. Praktisch alle Waldviertler Teichwirtschaften verkaufen die Fische aber auch direkt und über lokale Partner wie etwa Fleischereien.

Sorgen bereitet den Teichwirten heuer aber die wirtschaftliche Situation. „Die Preise für die Futtermittel haben sich verdoppelt, die Kosten für Strom und Energie vervielfacht“, erklärt Andreas Fischer-Ankern. Daher wird auch der Preis für Karpfen steigen, wobei Fischer-Ankern hofft, dass die Preiserhöhung möglichst moderat ausfallen wird.

Bereits 95 Prozent der Kunden wollen den Karpfen als geschröpftes Filet, bei dem man die Gräten nicht spürt und das unkompliziert zu verarbeiten ist. Für Fisch-Liebhaber werden aber vor allem im Direktverkauf auch Karpfen-Hufeisen und Produkte für eine Fischsuppe angeboten. Im Direktverkauf gibt es auch „Nebenprodukte“ wie Schleie, Hechte und Zander nach Verfügbarkeit, wobei besonders die Schleie, eine Karpfenart mit festerem und nussigerem Fleisch in der Spitzengastronomie beliebt ist.