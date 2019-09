Immer mehr Landesorganisationen wechselten in den vergangenen Jahren von Wien nach St. Pölten. Unter anderem auch die Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft. Anfang 2017 eröffnete sie mit 170 Mitarbeitern ihre Landesstelle in der Landeshauptstadt. Anfang 2020 werden auch 95 Mitarbeiter der Sozialversicherung der Bauern nach NÖ übersiedeln.

Grund dafür ist die Zusammenlegung von SVA und SVB zur Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS). Damit werden kommendes Jahr 265 SVS-Mitarbeiter in St. Pölten tätig sein. Der bisherige SVA-Standort sei groß genug für alle SVS-Mitarbeiter und das Kundencenter, heißt es. Einige weitere SVB-Mitarbeiter bleiben übrigens in Wien an anderen Standorten.

Leiter der künftigen SVS-Landesstelle wird Johann Tritremmel, der bisherige SVA-Landesstellendirektor.

Das Kundencenter am Neugebäudeplatz in St. Pölten wird dann allen selbstständigen Kunden aus dem wirtschaftlichen wie auch aus dem landwirtschaftlichen Bereich zur Verfügung stehen. Darüber hinaus soll es ein dichtes Netz an Beratung im Rahmen der Beratungstage in Wirtschafts- und Landwirtschaftskammern in 25 Städten des Landes geben.

Was die Zusammenlegung für die rund 250.000 SVS-Kunden in NÖ generell bedeutet? „Mit der SVS erhalten alle Kunden soziale Sicherheit aus einer Hand – sowohl Unfall-, Gesundheits- und Pensionsversicherung, ein Plus an Gesundheits- und Vorsorge-Leistungen, ein noch umfangreicheres Beratungsangebot und noch mehr digitale Services“, so der Vorsitzende des SVS-Überleitungsausschusses Peter Lehner.

Allspartenträger.

Die SVB war auch schon bisher für Unfall, Gesundheit und Pension zuständig. Die SVA allerdings nicht für die Unfallversicherung. Hatte also ein SVA-Versicherter einen Unfall am Heimweg vom Job musste er Krankengeld bei der SVA und Unfallrente bei der AUVA beantragen. Künftig braucht man sich damit nur noch an einen Träger, an einen Ansprechpartner zu wenden – ob als Landwirt wie bisher oder auch als Wirtschaftstreibender.

Plus an Leistungen.

Durch die Fusion braucht es nun auch einen neuen Vertrag mit der Ärztekammer. Auf Eckpunkte konnte man sich bereits einigen, Details werden noch verhandelt.

Mehr Einrichtungen.

Die Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger bringt mehr Gesundheits- und Vorsorgeprogramme mit sich. Auch hatten beide eigene Gesundheitseinrichtungen für Prävention und Rehabilitation, die ab 2020 allen Versicherten zur Verfügung stehen werden. Darunter das Klinikum Malcherhof Baden und das Klinikum am Kurpark Baden.

Mehr digitale Services.

Für SVA-Versicherte gab es beispielsweise eine SVA-App und eine Gesund-leben-App. Beide Apps können künftig Gewerbetreibende, Neue Selbstständige und auch Bauern nutzen.

Angebote wie diese will man raschest möglich allen Versichertengruppen gleichermaßen zugänglich machen. Eine Harmonisierung ist jedoch nicht in allen Bereichen sofort möglich. Da beide Sozialversicherungsträger unterschiedliche Rechtsgrundlagen haben, die einzelnen Versicherungsbereiche zudem in unterschiedlichen Gesetzen geregelt werden, wird es auch gesetzliche Änderungen brauchen – um einheitliche Bestimmungen bei Beiträgen und Leistungen in allen Bereichen zu erreichen. Daher wird es vermutlich bis zu einer vollständigen Integration drei bis fünf Jahre dauern.