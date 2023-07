Wie Sandra Kern zur neuen AMS-NÖ-Chefin wurde

Eigentlich hätte mit 1. Mai die Nachfolge von Ex-AMS NÖ-Chef Sven Hergovich geklärt sein sollen. Doch der dafür zuständige Verwaltungsrat des AMS konnte sich monatelang nicht zwischen zwei Kandidatinnen einigen. Nun hat Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) durchgegriffen.

Grund für die Pattstellung im Verwaltungsrat, der mit Mitgliedern der Bundesregierung sowie Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-Vertretern besetzt ist, war ein politisches Gerangel: Während Arbeiterkammer und ÖGB im Verwaltungsrat die parteilose Karmen Frena favorisierten, die beim internen Hearing an erster Stelle gelegen sein soll, wollten die Arbeitgeberseite und das Land Niederösterreich die stellvertretende AMS NÖ-Leiterin und vormalige ÖVP-Politiker Sandra Kern durchbringen. Kern soll beim Hearing an vierter Stelle gelandet sein.

Parteilose und ÖVP-Politikerin

Die Favoritin der Arbeitnehmerseite, Karmen Frena, ist seit 24 Jahren AMS-Mitarbeiterin und Abteilungsleiterin in der Landesgeschäftsstelle für Analysen, Steuerung und Entwicklung. Sandra Kern wiederum war seit 2021 stellvertretende Chefin und leitete interimistisch das AMS NÖ nach Sven Hergovichs Abgang zur SPÖ NÖ. Kern saß zuvor für die Landes-ÖVP im Bundesrat und war außerdem Landesgeschäftsführerin des NÖAAB. Im Dezember 2018 verursachte Kern alkoholisiert einen Geisterfahrerunfall und trat daraufhin von allen politischen Ämtern zurück.

Nun hat Arbeitsminister Kocher in der Vorwoche dem Verwaltungsrat mitgeteilt, dass er Sandra Kern als neue AMS-Landesgeschäftsführerin einsetzen wird. Die Bestätigung folgte vergangenen Freitag. Als Begründung dafür heißt es aus dem Ministerium, dass Kern bereits als interimsmäßige Leiterin in einer AMS-Führungsposition Erfahrung gesammelt habe und dass sie „Erfahrung im Umgang mit vielen Stakeholdern, die für die Ausübung der Funktion der AMS-Landesgeschäftsführerin wichtig ist“, aufweise.

„Nicht förderlich“ für Sozialpartnerschaft in NÖ

Gegenüber der NÖN sagte Sandra Kern, dass ihr keinerlei Reihung bekannt ist und sie das aus den Medien erfahren habe. Dass die Sozialpartner diesmal keine Einstimmigkeit erzielten, ist ein Novum in NÖ. Das sei der bisher guten Sozialpartnerschaft nicht förderlich, sagt AKNÖ-Präsident Markus Wieser. Frena hätte klar strukturierte inhaltliche Konzepte für die Ausrichtung des AMS NÖ vorgelegt. Die Begründung des Ministers lasse kaum Zweifel zu, was hier der tatsächliche Grund für die Ernennung war. „Dass diese Argumente ausgerechnet von einem ehemaligen IHS-Chef und Ökonom kommen, ist mehr als bezeichnend“, so Wieser. Die bisherige Zusammenarbeit mit der neuen Leiterin wäre jedoch friktionsfrei. Kerns Vorgänger, der frühere AMS-Chef und nunmehrige SPÖ-Landesparteivorsitzende Sven Hergovich, wollte die Personalentscheidung nicht kommentieren.

Posten erneut ausgeschrieben

Kern selbst lobt die bisherige Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern als „gut und wertschätzend“. Sie wolle auch künftig „alles dazu beitragen, dass das so bleiben wird“. Ihre Amtszeit läuft bis Ende Juni 2024. Dann wird entschieden, wer das AMS NÖ die nächsten sechs Jahre führt. Interessierte können sich bereits auf die Stellenausschreibungen für Leitung und Stellvertretung bewerben. Verwaltungsrat oder Minister werden dann wieder entscheiden.