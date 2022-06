Keine extremen Preissteigerungen bei Fernwärme in NÖ erwartet

Werbung

Die Wien Energie will ihre Preise für Fernwärme um 92 Prozent erhöhen – das wurde am Mittwoch bestätigt. Über 440.000 Haushalte sind von diesen Preissteigerungen betroffen. In Niederösterreich beziehen rund 200.000 Haushalte Fernwärme. Vonseiten der EVN, die rund 100.000 Haushalte und Betriebe mit Fernwärme versorgt, heißt es, dass keine Preissteigerungen dieser Größe befürchtet werden müssen.

„In Niederösterreich funktioniert die Fernwärme anders als in Wien oder in großen Städten wie Linz und Graz“, erklärt Stefan Zach, Pressesprecher der EVN. Während es anderswo nur ein Netz und somit einen Preis gibt, gibt es in Niederösterreich über 80 Fernwärmenetze mit verschiedenen Preisen. Bei den von der EVN betriebenen Fernwärmenetzen würde überall eine Biomasseanlage im Zentrum stehen. Einzige Ausnahme: Krems. Hier entsteht jedoch bereits eine Anlage, die 2023 in Betrieb gehen soll.

Keine Kostenerhöhungen wie in Wien

Rund 80 Prozent der EVN-Fernwärme besteht genau aus dieser Biomasse, der Rest aus Erdgas. „Die Biomasse wirkt sogar preisdämpfend“, so Zach. Zwar sei selbst das Energieholz teurer geworden und auch die erhöhten Gaspreise würden sich bei den Preisen abbilden, mit Kostenerhöhungen wie in Wien sei jedoch auf keinen Fall zu rechnen.