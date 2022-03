Edlauer zu Mietrechts-Änderung: „Nur Verlierer bei Bestellerprinzip“

Werbung

Wer ab 2023 eine Wohnung mietet, muss keine Maklerprovision mehr zahlen. Die Bundesregierung führt das sogenannte Bestellerprinzip ein. Das heißt: „Derjenige, der den Makler beauftragt, soll ihn auch bezahlen“, sagte Justizministerin Alma Zadic (Grüne). In den meisten Fällen ist das der Vermieter.

Huß begrüßt Änderung, Edlauer spricht von „Bärendienst“

„Es ist natürlich zu befürworten, dass der Besteller und somit der Vermieter die Provision trägt“, sagt Helmut Huß von der Mietervereinigung NÖ. „Es muss aber auf jeden Fall beobachtet werden, dass die Provision nicht wieder versteckt auf den Mieter übertragen wird“, meint Huß.

Georg Edlauer kritisiert das Bestellerprinzip scharf. Foto: Josef Bollwein

Scharfe Kritik kommt von dem St. Pöltner Georg Edlauer, Obmann der Fachgruppe Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftkammer: „Ich bin mir sicher, dass dabei sowohl Mieter als auch Vermieter und Makler nur verlieren werden.“

Die Regierung verwies als positives Beispiel auf Deutschland, wo das Bestellerprinzip vor sieben Jahren eingeführt wurde. Edlauer widerspricht: „Wir sehen in Deutschland, dass das sichtbare Angebot an Mietwohnungen um 40 Prozent zurückgegangen ist, häufig unberechtigte Ablösezahlungen an den Vormieter erfolgen und die Mieten teurer werden.“

Es sei also ein Bärendienst, den man den Mietern da erweist. Bei den Maklern würden zudem zahlreiche Arbeitsplätze freigesetzt werden, „Wir schätzen, dass das im schlechtesten Fall 4.000 Arbeitsplätze sind“, sagt Edlauer.

Dass die Wohnungssuche durch die Einführung des Bestellerprinzips erschwert werden könnte, glaubt Huß nicht: „Wenn es von Maklern keine Angebote gibt, dann wird man über einen anderen Weg eine Wohnung suchen und finden. Es werden auch schon jetzt Wohnungen ohne Makler vermietet.“