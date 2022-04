Branche und Ministerium ringen um Kulanzlösung für geschasste Kunden

Werbung

Zuerst das Dach mit PV-Paneelen von einem Elektrotechniker bestücken lassen, dann um Förderung bei der OeMAG, der Abwicklungsstelle für Ökostrom AG, ansuchen: so lief das alte Förderregime für die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen bis dato sehr erfolgreich ab. Bis vor zwei Wochen.

Dann war der Fördertopf, der zuletzt 10 Millionen Euro gefasst hat, plötzlich leer. Sehr zur Überraschung für so manche erboste PV-Kunden - inklusive ihrer Elektrotechniker des Vertrauens - die zwar das Dach schon bestückt, aber noch nicht um Förderung angesucht hatten.

Die Kunden gingen leer aus. Einige Techniker hatten Erklärungsbedarf. Der Boom der Sonnenstrom-Anlagen und Lauf auf entsprechende Förderung habe auch das Ministerium überrascht, hört man aus informierten Kreisen.

Bitte warten: Kulanzlösungen in Arbeit

"Niemand ist damit glücklich, dass diese Systemumstellung so verlaufen ist", sagt eNu-Chef Herbert Greisberger im Gespräch mit der NÖN. Die Lücke sei eben durch den Lauf auf PV-Anlagen entstanden. Greisberger zeigt sich aber optimistisch, dass geeignete Kulanzlösungen gefunden werden.

Neben der niederösterreichischen Energie- und Umweltagentur ringt auch die Elektrotechniker-Branche mit dem Ministerium um Kulanzlösungen für ihre Kunden, die letztendlich um eine Förderung umgefallen sind.

Unterstützung für betroffene PV-Kunden

"Wir arbeiten gemeinsam mit den Branchenvertretern daran, über die neue Förderung zu informieren und suchen selbstverständlich auch kulante Lösungen, damit alle ihre Förderung bekommen. Denn wer sich entschließt mit einer eigenen Photovoltaikanlage einen Beitrag zur Energieunabhängigkeit zu leisten, soll auch Unterstützung bekommen", heißt es aus dem Klimaschutzministerium.

"Eine Umstellung des Fördermodells stellt immer eine Herausforderung an alle Beteiligten dar. Wichtig ist aber der Blick auf das große Ganze. Mit dem EAG ist die Klimawende für Jahre auf Schiene", reagiert Fritz Manschein, Landesinnungsmeister der NÖ-Elektrotechniker, auf NÖN-Anfrage. Das sei strategisch ein Riesenschritt, in der Umsetzung müssen sich alle Stakeholder immer wieder abstimmen, um das Beste daraus zu machen, so Manschein.

Viel frisches Geld für neuen Öko-Sonnenstrom

Seit Donnerstag 21. April gilt eine neue Investitionsförderung für Photovoltaikanlagen, die spezielle kleinere und mittlere PV-Anlagen im Land unterstützt. Im Gegensatz zum alten Förderregime müssen PV-Anwärter nun vor Errichtung ihrer Anlagen um eine Förderung ansuchen.

Mit der neuen Investitionsförderung stehen erstmals insgesamt 240 Millionen Euro für 2022 zur Verfügung. "Das ist ein Rekordbudget für den Ausbau der Sonnenenergie in Österreich. Alleine im Jahr 2022 wird es insgesamt vier Calls geben, wo sich alle Interessierten eine Förderung abholen können", informiert das Ministerium. Das schaffe Planbarkeit, leiste einen Betrag zur Energieunabhängigkeit und sei ein weiterer Boost für die Energiewende.

Positiv beim neuen Förderregime ist auch die höhere Fördersumme: statt bisher 250 Euro gibt es für Anlagen in der Kategorie A (bis 10 kWp) 285 Euro pro kWp abzuholen.

