Ab Freitag, 28. Februar bis voraussichtlich Ende Oktober sind die beiden Rastplätze Kesselhof und Kirchstetten an der A1 Westautobahn gesperrt. In diesen rund acht Monaten baut die Asfinag die Rastplätze um insgesamt 54 neue Lkw-Stellplätze aus und modernisiert die Infrastrukturanlagen. „Die Sanierung ist notwendig, um bequemes und sicheres Rasten auch in der Zukunft zu ermöglichen“, sagt Asfinag-Geschäftsführer Andreas Fromm. Acht Millionen Euro werden in den Ausbau investiert.

Kameras und Notrufsäule

Derzeit sind 54 Asfinag-Rastplätze in Österreich in Betrieb. Und sie verfügen auch über entsprechende Sicherheitseinrichtungen wie Beleuchtung, Notrufsäule und Videoüberwachung. Die Kameras sind direkt in die jeweils zuständige Überwachungszentrale der Asfinag – in diesem Fall jene in Wien-Inzersdorf – eingebunden.

Rasten bringt mehr Verkehrssicherheit

Regelmäßig Pausen bei längeren Fahrten sind wichtig für die Verkehrssicherheit. Rasten sollten Lenker spätestens nach zwei Stunden Fahrt, denn viele tödlichen Unfälle sind auch auf Übermüdung zurückzuführen.