Ein Porsche Speedster, Baujahr 1989. Weltweit gibt es nur 1.800 Stück von ihm. Heute steht er in der St. Pöltner Autoprüfstelle. Der Wagen soll als Oldtimer typisiert werden. Prüfhelfer Hermann Berger macht sich sofort an die Arbeit. Unterdessen heißt es für Angelina Berthold und Julian Breitner noch auf die Genehmigung für ihren VW „Murphy“ warten. Dann endlich die erlösenden Worte: „Herzlichen Glückwunsch, hier sind Ihre Papiere“.

So, oder so ähnlich, sieht der Alltag in den sechs KFZ-Prüfstellen des Landes aus. Wobei derzeit ein erhöhtes Arbeitsvolumen zu bewältigen ist. „Es gilt den Rückstau der letzten Monate aufzuarbeiten“, meinte der zuständige ÖVP-Landesrat Jochen Danninger beim Antrittsbesuch in der Vorwoche.

Zuletzt lag der Fokus der Prüfstellen auf systemrelevanten Fahrzeugen für Blaulichtorganisationen oder die Lebensmittelversorgung, jetzt beginnt die Rückkehr zum Tagesgeschäft.

Von Privatem bis zu behördlich angeordnet

Der Schwerpunkt liegt auf Fahrzeugen, die durch Umbau vervollständigt wurden (z. B. LKW mit Kühlaufbau) oder einzeln produziert wurden, aber auch auf landwirtschaftlichen Anhängern. Pro Jahr werden so in Amstetten, Brunn/Wild (Bezirk Horn), Gerasdorf (Korneuburg), St. Pölten, Weikersdorf (Wiener Neustadt) und Wiener Neudorf (Mödling) rund 13.260 Anträge genehmigt.

Laut Georg Hönig, Leiter der Abteilung Technische Kraftfahrzeugangelegenheiten, wird ein großer Anteil der Genehmigungen für professionelle Antragssteller abgewickelt. Private Antragsteller überwiegen eher im Bereich der Gebrauchtfahrzeuge. Auch behördlich angeordnete Überprüfung werden durchgeführt – etwa wie zuletzt bei drei Polizei-Schwerpunktaktion gegen „Roadrunner.“ Rennen mit illegal umgebauten Fahrzeugen sind da keine Seltenheit. Die Prüfstelle überprüfte 26 Fahrzeuge, die im Verdacht standen, nicht den Vorschriften zu entsprechen. Etwa zehn Kennzeichen wurden abgenommen. „Weitere Einsätze sind in Planung“, lässt Hönig wissen.