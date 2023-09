Internationale „Schlauköpfe“ diskutierten im Stift Melk

Das ehrwürdige UNESCO-Weltkulturerbe Barockstift Melk und seine Gärten war in der Vorwoche Schauplatz eines internationalen „Querdenker“-Treffens der ganz besonderen Art: Rund 50 Vordenkerinnen und Vordenker aus aller Welt - darunter Unternehmerinnen, Forscher und Patente-Champions - diskutierten als „Bold minds“ (engl. für Schlauköpfe) über „Achtsamkeit & Digitalisierung“. Also, wie etwa Künstliche Intelligenz, DNA-Speicher und der digitale Wandel generell die Herausforderungen und Probleme der Menschheit lösen kann, inklusive Fallgruben, Unsicherheiten und Risiken drumherum. Auch was man heutzutage unter moderner Führung versteht, wurde gewälzt.

Er begrüßte jede und jeden der "Schlauköpfe" am Eingangstor persönlich: Abt Georg Wilfinger. Foto: NÖN, Norbert Oberndorfer

Bei der ungewöhnlichen Zusammenkunft, die die Wirtschaftskammer Österreich „BOLD Unconference“ - zu Deutsch vielleicht „Mutige Nicht-Konferenz“ - getauft hatte, wurde besonderen Wert auf innovative Zugänge gelegt. Es gibt zwar eine grobe Struktur und Leitthemen, aber die spezifischen Inhalte werden von den Teilnehmenden vor Ort ausgewählt, Arbeitsgruppen nach Interessen und Bedürfnisse dynamisch zusammengewürfelt. Umgemünzt auf das „Bold minds“-Treffen im Stift Melk hieß das also: Singend, stehend im Stiftsgarten-Paradies mit Blick in die Wachau, sitzend auf Holzbänken unter Nadelbäumen oder im Stiftspavillon im Kreis um ein Kunstobjekt. Nach Aktiv-Impulsen, Rückfragerunde mit Diskussion war auch immer Platz für eigene Geschichten der Teilnehmenden - und zwischendurch auch für eine Stiftstour mit einem der Padres, wer wollte. Mit ihren Armbändern, die einen Chip enthalten, konnten sich alle Teilnehmenden außerdem direkt mit ihren LinkedIn-Profilen vernetzen.

Kreativer Workshop, singend mit einem Dirigenten, mit Blick in die Wachau: Acht Tipps für mehr Achtsamkeit bei der Führung von Mitarbeitern - oder wie man ein Symphonieorchester dirigiert. Foto: NÖN, Norbert Oberndorfer

„Megaspannend und inspirierend“

Aus Niederösterreich waren etwa 20 Unternehmerinnen und Unternehmer zu der Teilnehmer-orientierten Konferenz eingeladen. Einer davon ist Lukas Fürst aus Golling an der Erlauf, Geschäftsführer der Traditionstischlerei Fürst Möbel mit rund 90 Mitarbeitenden. Fürst wurde erst kürzlich offiziell in die „BOLD Community“ aufgenommen.

Über Grenzen hinweg denken und handeln, dass hatte Fürst bereits in seinem Auslandssemester in Indonesien zu schätzen gelernt. Dass nun internationale Experten aus den verschiedensten Bereichen hier vor Ort zusammenkommen, findet er besonders bereichernd. „Die Menschen, mit denen man sich austauscht, das ist unglaublich. Es ist einfach megaspannend und inspirierend, wenn da ein Startup-Gründer aus Kenia im Bus neben mir sitzt und wir uns über unsere Unternehmen austauschen können“, sagt Fürst.

Lukas Fürst ist Eigentümer und Prokurist des 1875 gegründeten Traditionsunternehmens Fürst Möbel GmbH mit Sitz in Golling an der Erlauf. Foto: WKNÖ, Anna Faltner

Im Pavillon und den angrenzenden Gärten des Stift Melks diskutierten die von der WKÖ geladenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in lockerer, kreativer Atmosphäre. Foto: NÖN, Norbert Oberndorfer

Bis 2008 war der Standort der Traditionstischlerei in Melk in einem alten Fabriksgebäude. Dort ist jetzt die Tischlerei Kultur Werkstatt beheimatet. Fürst will das Gelände nachhaltig und klimafit umgestalten. Es soll für die Menschen und für die Zukunft sei, in die Stadt Melk passen, erhaltenswert sein und Sinn machen. „Ich spüre das, dass das mein Herzensprojekt ist, dass ich in die Welt bringen will. Wir wollen einen urbanen Impuls im ländlichen Raum schaffen und Themen wie Co-Working, Co-Workation und Community-Building angehen“, so Fürst.

Sigrun Rädler ist Geschäftsführerin und Eigentümerin der AC Rädler Umwelttechnik GmbH aus Hagenbrunn. Foto: WKNÖ, Anna Faltner

Auch Sigrun Rädler, Geschäftsführerin des Hagenbrunner Umwelttechnik-Unternehmens AC Rädler, konnte der hippen, internationalen Veranstaltung sehr viel abgewinnen. Ihr Unternehmen ist Produzent und Dienstleister für industriell genutzte Wärmeüberträger zur Dieselvermeidung und Reduktion des Wasserverbrauchs. Nach den Erfahrungen aus den Workshops im Stift Melk wolle Rädler jedenfalls vermehrt auf Künstliche Intelligenz in ihrem Betrieb setzen.

Eric Weisz ist Mitgründer und Geschäftsführer von Circly mit Sitz in St. Pölten. Das kleine IT-Unternehmen bietet KI basierte Plug&Play Lösungen mit Fokus auf Produktion & Handel an. Foto: WKNÖ, Anna Faltner

Das Unternehmen von Eric Weisz, die Circly GmbH mit Sitz in St. Pölten, setzt von der Pike an auf Künstliche Intelligenz. „Wir unterstützen Produktions- und Handelsbetriebe mit KI-basierten Absatzprognosen. Das heißt, wir sagen unseren Kunden die Zukunft voraus, wann sie wie viele Produkte absetzen. Darauf aufbauend können sie ihre Ressourcen effizienter planen, um etwa Verschwendung zu vermeiden“, so Weisz.

Im Bereich Künstliche Intelligenz brauche es Regulierung auch für Unternehmen, findet Weisz. „Wir brauchen Leitplanken, wenn es um persönliche und sensible Daten geht.“ Die europäischen Werte müssen in diese einfließen. Achtsamkeit und Digitalisierung - das Leitthema der „BOLD Unconference“ im Stift Melk - sei für ihn absolut kein Widerspruch und müssten unbedingt zusammenfließen. „Seit 20 Jahren stecken wir in der Digitalisierung. Jetzt kriegen wir die ersten Auswirkungen auch auf die mentale Gesundheit mit. Wir müssen darüber Gedanken machen, wie wir das in Einklang bringen“, so Weisz.

„Am Ende des Tages geht es darum, dass wir den Menschen nicht aus dem Fokus verlieren“, meint der IT-Profi. Die Digitalisierung habe allen - von Kinder bis Senioren - viel gebracht. Daher sei es wichtig, dass die negativen Aspekte nicht die positiven überstrahlt. Weisz wirbt für mehr Verständnis für Technologie.